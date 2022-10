À 39 ans, Wen Mukubu semble avoir quelque chose d’invincible en lui. Six mois après avoir frôlé la mort, le robuste ailier de Malines a signé un retour à la compétition très remarqué avec une moyenne de 12 points, 6,7 rebonds et 4,3 assists lors des trois premiers matchs de championnat.

Une performance qui s’apparente presque à un miracle après la terrible épreuve qu’il a dû traverser récemment.

Le 12 avril dernier, il s’était rendu aux urgences suite à de fortes et soudaines douleurs dans la poitrine ressenties après un match. "Les médecins ont constaté la présence d’une masse derrière mon cœur et m’ont dans un premier temps diagnostiqué un cancer, explique-t-il. J’ai ensuite subi une biopsie et il s’est avéré qu’il s’agissait en fait d’un kyste enflammé. Mais durant l’intervention, ce kyste a été percé et du liquide infecté s’est alors répandu dans ma poitrine et une bactérie m’a atteint. En me réveillant dans ma chambre après l’anesthésie, je n’arrivais plus à respirer. Je me suis senti mourir. On m’a alors transféré d’urgence vers un autre hôpital à Louvain. Sur le chemin je me suis encore senti mourir avant de perdre connaissance et d’être placé dans le coma."

Essoufflé après une minute

Deux semaines plus tard, après deux opérations, le natif de Kinshasa était heureusement sorti d’affaire. Mais non sans séquelle. "J’ai perdu 24 kilos en une dizaine de jours (NdlR : il a été hospitalisé trois semaines au total). C’était impressionnant lorsque je me suis vu dans le miroir. Maintenant, j’en ai déjà repris 21."

Une remise en forme qui avait pour but de le rendre prêt pour le début de la préparation avec l’équipe au mois d’août. "Le jour où je suis sorti du coma, j’avais pourtant dit à ma mère que j’arrêterais le basket. Mais cela n’a pas duré longtemps avant que je change d’avis. J’ai alors promis au coach que j’honorerais ma deuxième année de contrat à Malines. Il a logiquement eu quelques doutes par rapport à ma capacité à retrouver mon meilleur niveau. On a eu plusieurs conversations au fil du temps pour faire le point car mon cas influençait bien sûr le recrutement. J’ai travaillé dur six jours sur sept pendant plusieurs mois pour revenir. Au début, j’étais parfois essoufflé après une minute car mon poumon avait été touché. Mais je n’ai rien lâché. Je voulais le faire pour mes coéquipiers, mon coach et ma famille. Lorsque j’ai joué mon premier match de championnat cette saison à domicile, j’ai ressenti beaucoup d’émotion."

Élu joueur belge de l’année la saison passée, Wen Mukubu n’avait cependant pas pu prendre part aux playoffs et à la finale jouée par les Kangoeroes. "Cela me laisse un goût amer."

Mais il compte bien se rattraper cette saison. "Je veux maintenant profiter de chaque moment, sur le terrain et en dehors. On est capables de faire aussi bien que la saison passée, si pas mieux", annonce-t-il sur un ton déterminé. "Je peux encore faire de belles choses sur le terrain. Je me sens plus invincible que jamais."