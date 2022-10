NBA : Warriors et Celtics, portés par Curry d’un côté et les Jay’s de l’autre, démarrent bien (vidéos)

Après avoir reçu leur bague de champion et hissé la bannière au plafond du Chase Center, les Warriors ont, comme souvent ces dernières saisons, attendu le 3e quart-temps pour appuyer sur l’accélérateur. Dans le sillage d’un Steph Curry et ses 33 points, les troupes de Steve Kerr ont repoussé les Lakers à 25 points.

Malgré un très bon LeBron James, qui a parfaitement entamé sa quête du record de points en NBA en compilant 31 unités, 14 rebonds et 8 passes, la franchise de LA n’est pas parvenue à inverser la tendance.

En préambule, les Celtics ont pu compter sur les "Jay’s", Jayston Tatum et Jaylen Brown, 35 points chacun, pour écarter les Sixers. Boston, finaliste malheureux contre Golden State la saison dernière, a fait la différence au retour des vestiaires après un premier acte équilibré.

Même si James Harden (35 pts) et Joel Embiid (26 pts) ont bien alimenté le marquoir pour les Sixers, ce sont bien Brown et Tatum, premier duo à inscrire 35 points chacun lors d’un premier match en saison depuis Wilt Chamberlain et Jerry West en 1969, qui ont fait la différence. Bien aidés par le nouveau venu Malcolm Brogdon, 16 unités en sortie de banc, les Celtics ont bien entamé leur saison.

L’avant-match avait été sous le signe de l’émotion, avec l’hommage rendu par Jaylen Brown à l’ancienne gloire des Celtics Bill Russell, légende de la NBA et militant des droits civiques décédé fin juillet, dont le N.6 a été depuis retiré de façon permanente dans les salles des trente franchises. Pour l’occasion, les C’s ont joué avec un maillot vintage.