Basket - Battues par l'Australie, les Belgian Cats n’avaient pas sorti leurs griffes

À l’autopsie d’une défaite sans appel, c’était pourtant les mêmes mots qui revenaient dans le discours du technicien français, comme si ses joueuses n’étaient pas parvenues à prendre la pleine mesure de leur mission et mettre en pratique une théorie pourtant bien mémorisée en amont. "Je suis profondément déçu de notre entrée dans la partie, soufflait ainsi Demory. Nous manquions de mobilité, d’agressivité et nous sommes fait dominer au tir, sur les rebonds et les passes hautes. Il est alors un peu utopique d’espérer rester dans le match… Un quart de finale constitue toujours un moment clé d’un grand tournoi. L’élément déclencheur, ou pas, de la suite. J’ai été assez dur dans mon discours à la mi-temps et une réaction s’en est suivie dans les 3e et 4 e quart-temps mais le mal était fait, si je peux dire cela comme ça. Le problème n’était à mes yeux pas physique mais uniquement mental. Et il faudra que les têtes deviennent plus solides."

Un constant empli de réalisme que le coach des Cats souhaitait toutefois parsemer de notes d’optimisme. "Nous avons intégré six jeunes joueuses dans notre groupe qui disputaient leur premier grand tournoi à l’occasion de cette Coupe du monde. Il faut donc accepter qu’elles doivent apprendre. Cette semaine de compétition aura eu l’effet d’une leçon intensive. Cela va nous servir pour la suite et les matchs de qualification pour l’Euro qui arriveront finalement assez vite, dès le mois de novembre. Ce vécu sera précieux dans la perspective de cette échéance car il faudra aller chercher la qualification pour les Championnats d’Europe."

Objectif clairement avoué de la délégation belge en amont du voyage vers l’Australie, les quarts de finale ont été atteints mais laissent tout de même un petit goût d’inachevé au fond de la gorge.

"La blessure d’Emma a évidemment constitué un tournant, concluait Demory. Il ne sert à rien de vouloir réécrire l’histoire mais nous étions dans les clous jusqu’à ce que nous perdions notre meilleure joueuse. Pour réussir à compenser son forfait, nous savions qu’il faudrait que chaque fille se transcende dans l’envie mais le groupe n’y est pas parvenu."

Les Cats n’avaient tout simplement pas sorti leurs griffes.