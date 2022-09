Qui est Maxuella Lisowa, la "pitbull" des Belgian Cats?

"J’ai commencé à jouer au basket à l’âge de cinq ans et j’ai toujours mis beaucoup d’envie dans ma pratique", sourit celle qui rejoindra le club israélien d’Elitzur Ramla la saison prochaine. "J’ai énormément d’énergie en moi et je crois que cela se voit sur les parquets comme dans ma vie de tous les jours. Je pense faire montre de beaucoup de hargne depuis le début de cette Coupe du monde, mais j’aurais aimé être plus précieuse encore à mon équipe. Vous dites que beaucoup me considèrent comme la découverte de cette phase de poule ? C’est très gentil, mais je peux et dois faire montre d’une meilleure adresse dans la raquette en phase offensive. C’est cela qui me manque encore dans des matchs de top niveau mondial mais y est indispensable."

Atypique

Tresses perlées multicolores et tatouages sur les bras, Lisowa est un personnage atypique qui s’est parfaitement fondu dans le noyau de notre équipe nationale. "Le groupe, que j’ai découvert il y a moins d’un an, m’a réservé un superbe accueil mais je connaissais déjà certaines filles avec qui j’ai joué en sélection chez les jeunes. J’appelle par exemple les sœurs Massey mes “ cousines ”. Billie, c’est mon nounours et Becky c’est ma super copine. On s’amuse à réaliser des petites chorégraphies sur TikTok ou on s’invente des gestuelles parfois improbables (rires)…"

« L’absence d’Emma constituera un manque, mais on doit passer outre »

Active également sur Facebook, l’ancienne joueuse de Braine y a fait naître un véritable mythe. "Lorsque je devais avoir quatorze ans environ, je me suis un jour présentée comme une résidente de Miami pour la blague et parce que cela me faisait beaucoup rire. Mais pas mal de gens ont pris la chose au sérieux et cela a fait naître une sorte de “ fake news ”. Je me demande si je ne vais pas désormais indiquer que j’habite Sydney car, pour être allé visiter quelques-uns des endroits les plus incontournables lors de la première journée de repos, cette ville a l’air extrêmement agréable (éclat de rire)…"

Une ville dans laquelle l’ailière espère pouvoir encore rester quelques jours en franchissant le cap des quarts de finale jeudi. "On sait que l’absence d’Emma (NDLR : Meesseman, blessée) constituera forcément un manque mais on doit passer au-delà de ce coup du sort. Abandonner ou baisser les bras, cela ne correspond pas à l’esprit de ce groupe. Contre la Chine, nous avons pu nous rendre compte que nous n’avons droit à aucun relâchement si nous voulons être compétitives. Implication et concentration doivent constituer nos maîtres mots."

Le pitbull a encore les crocs.