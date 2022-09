Les Belgian Cats face à la légende australienne Lauren Jackson, la "Michael Jordan" du basket féminin

La "Michael Jordan" du basket féminin a enflammé l’Australie dès l’annonce de son retour. Les mauvaises langues y verront une façon pour la fédération australienne d’évincer le retrait de la sélection de Liz Cambage, l’une des joueuses les plus en vue au monde, mais au caractère bien trempé.

Qu’à cela ne tienne, le retour de celle qui a éclaboussé le basket féminin de son talent dans les années 2000 à 2014 est beau. Cette Coupe du monde, elle l’a d’ailleurs déjà remportée. C’était en 2006, année de la dernière défaite des Américaines, en demi-finale face à la Russie.

Son palmarès est long, très long même avec pas moins, notamment, de quatre médailles olympiques (trois d’argent, une de bronze), deux médailles de bronze en plus de celle d’or en Coupe du monde, trois titres en Euroleague (dont un en 2012 avec Ann Wauters à Valence), deux titres en WNBA et élue à trois reprises MVP en WNBA. Après douze saisons sous les couleurs des Storm de Seattle, le club avait d’ailleurs décidé de retirer son maillot, le numéro 15.

Son retrait forcé pour raison médicale en 2016 avait fait l’effet d’une bombe dans le milieu du basket et plus encore en Australie, son retour à la compétition a provoqué l’émoi de toute une nation qui, depuis, est aux petits soins pour son icône.

Maman de deux garçons, Lauren Jackson n’avait pas pensé, même dans ses rêves les plus fous, être un jour de retour en sélection nationale et encore moins à l’occasion d’une Coupe du monde. Alors quand son ancienne coéquipière, Sandy Brandello, aujourd’hui coach des Opals, l’a contactée, elle avoue avoir versé quelques larmes. "Il y avait beaucoup d’émotions quand Sandy m’a appelé, j’ai pleuré un peu pour être honnête. Je suis tellement émue d’en parler. Je n’aurais jamais pensé que je représenterais à nouveau l’Australie. J’ai travaillé dur et honnêtement, je ne savais pas si mon corps allait résister à un programme d’entraînement aussi intense, mais c’est le cas et je me sens bien. La différence d’âge disparaît dès que je suis sur le terrain. Je crois en cette équipe et en ce que nous pouvons accomplir. Si je peux avoir un rôle pour nous faire monter sur le podium, alors le travail acharné en vaut la peine", a-t-elle confié à l’Associated Press australienne.

Son apport sur le terrain aujourd’hui n’est évidemment pas comparable à l’incroyable joueuse qu’elle fut. Elle était notamment très mobile et rapide pour sa taille (1m96). Sur cette Coupe du monde 2022, l’intérieure australienne tourne à une moyenne de 5,8 points par match (à titre comparatif, elle a un jour planté 47 points en une seule rencontre en WNBA), pour une moyenne de temps de jeu de 8,3 minutes. Ce ne sera donc pas la joueuse la plus dangereuse sur le terrain, ce jeudi, face à des joueuses belges, dont la plupart étaient à peine née au moment de l’époque glorieuse de cette joueuse qui a marqué l’Histoire du basket féminin. Mais, ce qui est certain, c’est que chacune de ses montées au jeu sera saluée par une salve d’applaudissement.

Pour la petite histoire, elle a rechaussé ses baskets en février dernier dans le club de sa ville natale, Albury, qui évolue en NBL 1 (division 2 australienne) dans une salle baptisée en son honneur : le Lauren Jackson Sports Centre.