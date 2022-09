Valéry Demory : « Une équipe très concentrée et qui a retrouvé son adresse »

Valéry Demory, le coach des Belgian Cats, était "très satisfait". "On a fait une très très bonne défense sur Jones (la vedette de la Bosnie, NDLR). On l’a laissée à 8 points. j’ai trouvé mon équipe très concentrée. Elles ont respecté exactement le plan qu’on voulait faire en défense et en plus aujourd’hui on a retrouvé l’adresse qu’on avait perdue contre Porto Rico."