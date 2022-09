Les Boston Celtics suspendent leur coach pour toute la saison: une des sanctions les plus sévères jamais infligées

Les Boston Celtics ont suspendu leur coach Ime Udoka pour toute la saison 2022-2023 de NBA, le championnat nord-américain de basket, en raison de "violations des politiques de l'équipe". La franchise l'a annoncé jeudi dans un bref communiqué. ESPN et The Athletic ont rapporté plus tôt jeudi que l'entraîneur de 45 ans aurait eu une liaison "consensuelle et intime" avec une membre de son staff en violation du règlement et du code de conduite de la franchise.