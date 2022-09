Coupe du monde: Les 10 clés belges d’un succès annoncé face à la Corée

Face à une équipe coréenne (13e au ranking mondial) qui ne lâche jamais rien, les joueuses de Valéry Demory ont séduit. Certes, il y a eu quelques moments de relâchement à l’image d’un troisième quart temps un peu plus brouillon, mais dans l’ensemble, les joueuses belges ont largement dominé les débats.

Une première victoire sur le sol australien qui se résume en 10 points:

1. Jeu collectif

Avec un total de 26 assits et un ballon qui tourne bien et beaucoup sur le plan offensif, la Belgique développe un jeu ultra-collectif. Même une Hind Ben Abdelkader, d’un tempérament habituellement plus individualiste, se fond dans les systèmes et fait marquer ses coéquipières. Le collectif reste assurément la clé majeure de l’équipe nationale belge.

2. Défense agressive

On le sait, la défense est le dada du coach Demory. Il avait réclamé une défense plus dure et ses joueuses l’ont entendu, dominant notamment outrageusement le rebond défensif, face à il est vrai à une équipe coréenne quelque peu frileuse dans son jeu intérieur (20 points seulement sur les 61 inscrits dans la raquette).

3. Précision

Avec un pourcentage de réussite dépassant les 50% et 8 paniers inscrits à distance, la Belgique s’est montrée très efficace sur le plan offensif. Quatre joueuses terminent aussi à +10 (Ben Abdelkader, Delaere, Vanloo et Allemand).

4. Fluidité

Transition rapide, un ballon qui circule bien, des joueuses qu’on parvient à isoler, le jeu belge est fluide et c’est un régal pour les yeux.

5. Détermination

Pour gagner un match, il faut avant tout gagner la bataille du rebond. Pour prendre un rebond, il faut le vouloir. Trop spectatrices face aux USA, les intérieures ont cette fois fait le job, ne laissant que peu de deuxième chance aux Coréennes, il est vrai nettement moins imposantes physiquement que les Américaines.

6. Enthousiasme

On a revu des sourires et de l’enthousiasme sur le visage des Belges, qu’on avait vues quelque peu dépitées face aux USA. Ça fait plaisir à voir et cela se ressent sur le terrain.

7. Rotation

Le coach Demory aime utiliser son banc. Toutes les joueuses ont à nouveau eu le droit de monter sur le parquet australien face à la Corée, une façon d’impliquer tout le monde, de créer des automatismes et de donner de la confiance. Cela permet aussi dans des matchs plus abordables de faire souffler des cadres qui peuvent garder de la fraîcheur pour la suite du tournoi. Aucune joueuse n’a joué plus de 26 minutes.

8. Vitesse

C’est la marque de fabrique des Belgian Cats et cela doit le rester. La Belgique a fait tourner la tête de la Corée par ses transitions offensives très rapides. Quand le TGV Allemand est lancé, il est difficile de l’arrêter.

9. Un banc impliqué

On l’a dit plus haut, Valéry Demory multiplie les rotations. Et les joueuses du banc le lui rendent bien. À l’image d’une Maxuella Lisowa ou d’une Becky Massey, les joueuses sorties du banc font preuve de détermination et d’envie.

10. Meesseman

Tout le jeu ne peut reposer sur les épaules de la capitaine, mais il faut tout de même le souligner, quand Emma Meesseman est sur le terrain, tout paraît directement plus facile. Et ses stats le confirment: 9 points, 10 rebonds, 7 assists en moins de 24 minutes.

Désormais, il reste à confirmer dès ce samedi (12h30, heure belge) face à Porto Rico qui a été corrigé par les USA ce vendredi (42-106).