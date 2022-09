Les soeurs Massey, un vent de fraîcheur chez les Belgian Cats

Elle aurait déjà dû faire partie de la sélection qui a disputé à Washington, en février dernier, les qualifications pour le championnat du monde qui se tient en ce moment à Sydney. Mais une blessure l’a contrainte à regarder les matchs de ses coéquipières devant sa télévision.

Pas question de laisser passer une deuxième fois l’opportunité de se révéler dans cette équipe à l’aube d’une nouvelle ère. La jeune joueuse a donc décidé de faciliter les choix de sélection du coach Demory en réalisant une campagne de préparation surprenante. Au terme de celle-ci, il était impensable de ne pas voir cette joueuse d’1m86 dans la "team Belgium" version australienne. "Becky est devenue plus puissante dans la raquette", a souligné le sélectionneur national, Valéry Demory.

«Je trouve de mieux en mieux ma place»

L’Ostendaise, qui a fait les beaux jours de SKW (Wavre-Sainte-Catherine) puis des Kangoeroes Malines cette saison avec un doublé coupe-championnat à la clé, a encore gagné en polyvalence. "Je trouve de mieux en mieux ma place, confirme-t-elle. Le nouveau coach veut que tout le monde touche le ballon sur le terrain et c’est ce jeu que j’aime car cela permet de mettre les joueuses clés dans de bonne position. On a besoin d’une équipe pour réaliser de grandes choses et j’aime le jeu collectif. Mettre un bon écran, prendre des rebonds, faire une bonne défense, c’est mon truc. Le collectif doit prendre le pas."

Avec Maxuella Lisowa, Ine Joris et les sœurs Massey, toutes ont moins de 22 ans, la relève est assurée chez les Belgian Cats. Une génération qui ne semble pas non plus sous pression. "Il n’y a aucune pression sur nos épaules, poursuit Becky Massey. On avance pas après pas. On est là pour apprendre en évoluant aux côtés de cadres expérimentés, pour progresser, mais aussi pour amener l’énergie que peut apporter la jeunesse."

«C’est toujours spécial de jouer avec Becky»

Inséparables, les jumelles Massey font penser aux sœurs Mestdagh sur le côté fratrie. "C’est toujours spécial de jouer avec Becky, lance de son côté Billie, la plus introvertie des deux . Je sais ce qu’elle pense à tout moment et à quel moment elle va faire les choses sur un terrain. Il y a beaucoup d’automatismes avec elle."

Et pour cause, les sœurs Massey sont inséparables sur un terrain depuis leurs études à la topsportschool de Bruges jusqu’à leur passage à SKW, Malines et bientôt sous le ciel espagnol de Madrid pour une première expérience à l’étranger. "Notre volonté n’était pas forcément de trouver le même club, mais l’opportunité s’est présentée", souligne la joueuse de l’année lors de la saison 2020-2021.

Et Becky d’ajouter: "On est complémentaire sur un terrain avec un style différent. Elle est plus physique et je suis plus rapide. Il se fait que le club d’Estudiante avait besoin d’un poste 5 et d’un poste 3-4. Cela tombait donc bien et c’était le bon moment pour partir à l’étranger."

En attendant, les sœurs Massey sont focus Coupe du monde. Avec quelle ambition? "Ce sera match après match, tempère Becky. Oui on peut entrevoir notre futur avec ce nouveau groupe et un nouveau coach qui nous met en confiance, mais on doit toujours bien garder les deux pieds sur terre."

Une mentalité de battantes, travailleuses, à l’écoute, les soeurs Massey pourraient être la révélation de ce tournoi dans le clan belge. Avec à la clé, peut-être une médaille autour du cou et… un nouveau tatouage. Si Billie a gravé les anneaux olympiques sur son bras gauche, les sœurs partagent aussi un même tatouage. "C’est une représentation d’une belle photo lorsqu’on a gagné une coupe chez les jeunes il y a quelques années. Becky l’a sur son bras droit et moi sur le gauche", sourit Billie.