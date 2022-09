Belgian Cats: 3 points à corriger face à la Corée

Certes, l’absence dans les rangs américains des trois joueuses titrées en WNBA avec Las Vegas Aces (Wilson, Plum et Gray rejoindront le groupe ce vendredi) avait laissé planer l’espoir d’un éventuel exploit pour l’équipe belge. Mais une fois le ballon en jeu, la détermination américaine et un 12-0 planté en moins de trois minutes ne laissaient guère de doute sur l’issue du duel. D’autant que les joueuses de Cheryl Reeve avaient décidé de mettre une pression défensive très haute, qui a trop souvent empêché les Belgian Cats d’opter pour des solutions offensives intérieures. Un fait qui se marque dans les chiffres: 42 points dans la raquette pour les USA pour 22 seulement du côté belge.

Mais les joueuses de Valéry Demory n’ont pas pour autant démérité. En face, c’était très costaud – trop – à l’image d’une Breanna Stewart intenable (26 points). Le coach belge l’a répété à plusieurs reprises, ce n’est pas la rencontre la plus importante du groupe pour la Belgique. Les choses sérieuses débutent ce vendredi par une confrontation face à la Corée (qui affronte la Chine ce jeudi à 9h30).

La victoire passera par plusieurs points:

1. Une défense plus dure

Si la Belgique a multiplié ce jeudi les changements défensifs qui ont contrarié la marche en avant des tenantes du titre, elle a aussi manqué d’agressivité et notamment au rebond. "On est trop gentil", a d’ailleurs lancé le coach Demory lors d’un temps mort. Et d’ajouter en conférence de presse d’après match: "À nous à présent d’être dur en défense, cela doit être notre identité pour les prochaines rencontres."

2. Limiter les pertes de balle

Les Belgians Cats ont offert sur un plateau 27 points aux USA sur balle perdue. C’est trop mais c’est aussi dû à un groupe jeune qui a encore besoin de trouver des automatismes.

3. Plus de hargne

À l’exception de la cadette du groupe, Maxuella Lisowa (21 ans), qui a joué sans complexe et avec la volonté qu’on lui connaît, l’équipe a quelque peu manqué de hargne dans ses duels avec les Américaines, faisant preuve d’un peu trop de respect.

Enfin, mais on ne peut considérer cela comme un point à revoir, l’apport offensif d’Emma Meesseman est essentiel pour espérer aller loin dans ce tournoi. Ce jeudi, l’intérieure belge a "bénéficié" d’une garde rapprochée durant tout le match. Les Américaines la connaissent sur le bout des doigts et il était difficile, voire impossible, pour l’Yproise d’obtenir des positions de shoots (4 points). Ce ne sera pas le cas à chaque fois car pour tenir une Emma, il faut être très costaud et cela, peut-être que seuls les USA savent le faire.

La Belgique affrontera la Corée ce vendredi à 5h (heure belge).