Comment imaginer un autre scénario lorsqu’on connaît la qualité et la profondeur du noyau américain. Certes, ce n’est plus tout à fait la même équipe qui a, en 2021, décroché une fois de plus l’or olympique, mais tout de même. Sur les 12 joueuses présentes, 12 évoluent en WNBA et 3 (Plum, Gray et l’incroyable Wilson) viennent de décrocher les lauriers avec leur franchise de Las Vegas.

Emmenés par Breanna Stewart, MVP de l’édition 2018 et considérée actuellement comme la plus grande star du basket féminin, les États-Unis peuvent à nouveau affoler les chiffres, eux qui ont déjà remporté la Coupe du monde à 10 reprises en 18 éditions. Leur dernière défaite lors d’un Mondial remonte à… 2006. C’était en demi-finale face à la Russie. Depuis, c’est 22 victoires consécutives rien que pour la Coupe du monde.

Cette nuit, à 3h30, la Belgique a l’opportunité de mettre fin à ce brevet d’invincibilité. Si le titre final ne se discute pas - la question étant plutôt de savoir qui rejoindra les USA en finale - les joueuses de Valéry Demory ont une opportunité à saisir dans ce match d’ouverture du groupe A.

Les Américaines sortent d’une saison en WNBA éreintante et cinq d’entre elles – qui disputaient encore la finale le week-end dernier – viennent seulement de rejoindre l’équipe. Le jet-lag peut donc jouer en faveur des Belges. Autre donnée, le noyau américain est jeune et c’est un nouveau coach à sa tête, Cheryl Reeve, nommée en décembre 2021. Enfin, c’est un premier match sans intérêt pour les Américaines dont on connaît leur nonchalance. La Belgique, qui évoluera sans pression mais qui aura à cœur de développer un basket chatoyant face à une équipe qui fait rêver, peut créer la surprise.

Si l’opportunité se présente, nul doute que les joueuses belges la saisiront, mais le coach Demory a été clair: "Ce n’est pas le match le plus important. Si on bat les USA et qu’on perd ensuite contre la Corée, cela ne sert à rien. Ce match doit avant tout servir à poursuivre les réglages dans le groupe. Je ne vais pas faire jouer 35 minutes certaines filles en sachant que derrière il y a deux matchs importants. Je ne vais pas coacher pour perdre non plus, mais avec tout le respect que j’ai pour notre équipe, les Américaines, même si elles arrivent en Australie 24 heures avant le match, c’est quand même très solide."

Et on ne peut lui donner tort.