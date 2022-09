Marjorie Carpréaux : «J’ai tout donné aux Cats»

Elle allait finalement rebondir à Namur où, cette année, elle portera le brassard de capitaine. À quelques jours du début de la Coupe du monde en Australie, elle a accepté de se dévoiler, de parler sans détour de cette équipe nationale qu’elle a tant aimée. Attablée dans un restaurant namurois, elle nous a consacré près de trois heures de son temps – entre deux séances d’entraînement – avec cette envie, non pas de vider son sac, mais de donner sa version d’un été 2021 qui aura été très difficile à vivre pour les Cats.

Marjorie, un an après avoir pris la décision d’arrêter votre carrière avec les Cats, comment vous sentez-vous ?

Très bien. Pour la première fois, j’ai vécu un été relax. Je suis partie en vacances et j’ai fait des choses que je ne faisais pas avant, comme aller à des anniversaires dans la famille, des soupers… L’année 2021 a été émotionnellement très difficile avec le décès de papa, ainsi qu’un Euro et des JO extrêmement durs à vivre sur le plan mental. J’ai eu besoin de faire un break. Aujourd’hui, avec le recul, je vois que je me suis recentrée sur moi-même et c’est une très bonne chose.

N’avez-vous jamais regretté votre décision d’arrêter chez les Belgian Cats ?

J’ai tout donné aux Cats. J’aimais l’équipe nationale et je l’aime toujours. Mais l’été 2021 a été destructeur. À un moment donné, il fallait que cela s’arrête. C’était passionnel, mais cela ne peut pas devenir toxique. Je suis triste de la manière dont ça s’est terminé, mais fière de la façon dont j’ai géré les choses au niveau mental et de l’image que j’ai montrée. Je pense que je méritais de jouer plus. J’ai respecté les choix du coach, mais je ne les comprends toujours pas. L’épisode Tokyo reste donc très douloureux… Il l’est pour tout le monde. Cela a été très mal géré mentalement. On était dans une bulle depuis la préparation pour l’Euro. C’est très long d’être H24 tout le temps ensemble et encore plus en raison des règles sanitaires. On était usée mentalement avant de débuter les Jeux olympiques.

En gardez-vous tout de même un bon souvenir ?

Vous m’auriez posé la question il y a un an, j’aurais pleuré parce que ce fut vraiment douloureux. Aujourd’hui, je vois les choses différemment. Que j’aie joué ou pas, je suis Olympienne et cela, personne ne peut me l’enlever. C’est un rêve qui s’est réalisé. Je suis fière de moi. Avec le décès de mon père, j’ai eu une force mentale que je ne pensais jamais avoir. Connaissant mon caractère et mon ego parce que je suis une joueuse professionnelle, j’aurais pu péter un plomb parce que c’est très dur d’être sur le banc tout le match. Mais c’était aussi une très belle expérience. Croiser des stars comme Djokovic, Manaudou, les frères Gasol et compagnie, découvrir d’autres disciplines, parler avec des tas d’athlètes, se lier d’amitié avec Nafi (NDLR : Nafissatou Thiam), c’est incroyable. Je n’oublierai jamais ces JO.

Vous allez commenter la Coupe du monde pour la chaîne VOO, quel regard allez-vous avoir sur l’équipe ?

Je ne vais pas commenter en laissant parler le côté émotionnel, mais en restant dans l’analyse basket. C’est une belle expérience.

Vous êtes allée cet été à Chicago rendre visite aux joueuses belges en WNBA. Racontez-nous votre séjour…

C’était top. J’y suis restée dix jours où j’ai vécu dans le monde d’Ann Wauters (NDLR : devenue assistante-coach des Chicago Sky). L’ambiance là-bas n’a rien à voir avec ce que l’on connaît ici. Les gens là-bas adaptent leur vie au basket. Dans les rues, tu vois qu’il va y avoir un match le soir et les gens portent tous des t-shirts de Chicago. J’ai eu la chance d’assister aux entraînements, le niveau est incroyable. C’est une autre philosophie du basket.

Vous avez commencé en équipe nationale avec Ann Wauters et vous avez terminé ensemble. C’est symbolique ?

Ann, c’est une légende et c’est la plus belle personne que je connaisse dans le monde du sport. Je ne comprends pas comment la fédération belge ne lui a pas donné un rôle chez les Cats. En France, Céline Dumerc occupe une place importante dans l’équipe nationale. Sans Ann, il y a cinq ans, on n’était pas en mesure d’aller aux JO. Elle connaît le basket comme personne et elle sait comment les joueuses se sentent sur le terrain. Elle est assistante-coach à Chicago en WNBA, et tu ne la prends pas en équipe nationale. C’est incompréhensible.

Pourriez-vous envisager une reconversion chez les Cats ?

Je ne veux pas être coach. Par contre, je pourrais avoir un projet lié au coaching mental. À l’Euro 2021, comme aux JO, je me suis occupée de réconforter des joueuses qui étaient en pleurs après des rencontres. Ann Wauters m’a d’ailleurs dit plusieurs fois à Tokyo que je faisais un travail de l’ombre monstre. Je pourrais donc me diriger vers cela. Mais je ne travaillerais pas avec des personnes qui ne partagent pas la même philosophie. Je ne suis pas un ange, mais j’ai des valeurs.