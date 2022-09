Marjorie Carpréaux: «J’ai tout donné aux Cats»

Elle allait finalement rebondir à Namur où, cette année, elle portera le brassard de capitaine. À quelques jours du début de la Coupe du monde en Australie, elle a accepté de se dévoiler, de parler sans détour de cette équipe nationale qu’elle a tant aimée. Attablée dans un restaurant namurois, elle nous a consacré près de trois heures de son temps – entre deux séances d’entraînements – avec cette envie, non pas de vider son sac, mais de donner sa version d’un été 2021 qui aura été très difficile à vivre pour les Cats.

Marjorie, un an après avoir pris la décision d’arrêter votre carrière avec les Cats, comment vous sentez-vous ?

Je me sens très bien. Pour la première fois de ma vie, j’ai vécu un été relax. Je suis partie en vacances et j’ai fait des choses que je ne faisais pas avant, comme aller à des anniversaires dans la famille, des soupers… L’année 2021 a été émotionnellement très difficile avec le décès de papa, ainsi qu’un Euro et des JO extrêmement durs à vivre sur le plan mental. J’ai eu besoin de faire un break. Aujourd’hui, avec le recul, je vois que je me suis recentrée sur moi-même et c’est une très bonne chose.

N’avez-vous jamais regretté votre décision d’arrêter chez les Belgian Cats ?

J’ai tout donné aux Cats. J’aimais l’équipe nationale et je l’aime toujours. Mais l’été 2021 a été destructeur. À un moment donné, il fallait que cela s’arrête. C’était passionnel, mais cela ne peut pas devenir toxique. Je suis triste de la manière dont ça s’est terminé, mais fière de la façon dont j’ai géré les choses au niveau mental et de l’image que j’ai montrée. Je pense que je méritais de jouer plus. J’ai respecté les choix du coach, mais je ne les comprends toujours pas. L’épisode Tokyo reste donc très douloureux… Il l’est pour tout le monde. Cela a été très mal géré mentalement. On était dans une bulle depuis la préparation pour l’Euro. C’est très long d’être H24 tout le temps ensemble et encore plus en raison des règles sanitaires. On était usées mentalement avant de débuter les Jeux olympiques.

En gardez-vous tout de même un bon souvenir ?

Vous m’auriez posé la question il y a un an, j’aurais pleuré parce que ce fut vraiment douloureux. Aujourd’hui, je vois les choses différemment. Que j’aie joué ou pas, je suis Olympienne et cela, personne ne peut me l’enlever. C’est un rêve qui s’est réalisé. Je suis fière de moi. Avec le décès de mon père, j’ai eu une force mentale que je ne pensais jamais avoir. Connaissant mon caractère et mon ego parce que je suis une joueuse professionnelle, j’aurais pu péter un plomb parce que c’est très dur d’être sur le banc tout le match. Mais c’était aussi une très belle expérience. Croiser des stars comme Djokovic, Manaudou, les frères Gasol et compagnie, découvrir d’autres disciplines, parler avec des tas d’athlètes, se lier d’amitié avec Nafi (NDLR : Nafissatou Thiam), c’est incroyable. Je ne regrette absolument pas d’être allée aux JO et je ne l’oublierai jamais.

Vous allez commenter la Coupe du monde pour la chaîne VOO, quel regard allez-vous avoir sur l’équipe ?

Je ne vais pas commenter en laissant parler le côté émotionnel, mais en restant dans l’analyse basket. C’est une belle expérience et je m’en réjouis.

Et quel regard portez-vous sur cette nouvelle équipe des Cats ?

L’équipe entre dans une nouvelle ère. Il y a de très bonnes jeunes joueuses, mais attention à ne pas les casser. Elles doivent avancer pas après pas et elles doivent accepter un rôle de remplaçante. Quand tu es au top directement, ça peut être difficile à gérer. C’est une belle équipe. Je reste fan de Maxuella Lisowa. Elle a cette fraîcheur et ce côté un peu fou-fou que j’adore. Hind Ben Abdelkader sera essentielle au marquoir. Julie Vanloo a franchi un cap dans cette préparation mais il faudra qu’elle confirme en match officiel, tout comme je trouve que Laure Résimont évolue très bien. Il faut aussi qu’Antonia Delaere sorte de l’ombre, on a besoin d’elle et quand elle est dedans, elle est extraordinaire. Tout comme Kyara Linskens qui a des mains en or et qui est une joueuse très complète, mais qui ne se fait pas suffisamment mal parce qu’elle n’a pas cet esprit de compétition, à l’inverse d’une Billie Massey à qui malheureusement, il manque quelques centimètres. Et puis, on a certainement le meilleur duo 1-5 du monde avec Julie Allemand et Emma Meesseman. Elles se sont trouvées. Et Julie Allemand a pris une dimension supplémentaire cet été à Chicago.

Vous êtes allée cet été à Chicago rendre visite aux joueuses belges en WNBA. Racontez-nous votre séjour…

C’était top. J’y suis restée dix jours où j’ai vécu dans le monde d’Ann Wauters (NDLR : devenue assistante-coach des Chicago Sky). L’ambiance là-bas n’a rien à voir avec ce que l’on connaît ici. Les gens là-bas adaptent leur vie au basket. Dans les rues, tu vois qu’il va y avoir un match le soir et les gens portent tous des t-shirts de Chicago. J’ai eu la chance d’assister aux entraînements et c’est un niveau incroyable. C’est une autre philosophie du basket.

Comment les Américains voient-ils Emma Meesseman ?

Bien sûr que dans la salle, ils la reconnaissent ou lorsqu’elle va au restaurant mais Emma est tellement discrète qu’elle ne veut pas attirer les regards. C’est quelqu’un qui est humble et qui a les deux pieds sur terre. Elle est juste waouw (sic). Elle aurait pu rester aux Washington Mystics où elle avait ses habitudes, mais non, elle a voulu sortir de sa zone de confort pour encore progresser. Elle est tellement déjà au-dessus du lot que tu te demandes comment il est encore possible d’atteindre un niveau plus élevé.

Vous avez commencé en équipe nationale avec Ann Wauters et vous avez terminé ensemble. C’est symbolique ?

Ann, c’est une légende et c’est la plus belle personne que je connaisse dans le monde du sport. Je ne comprends pas comment la fédération belge ne lui a pas donné un rôle chez les Cats. En France, Céline Dumerc occupe aujourd’hui une place importante dans l’équipe nationale. Mais pas Ann en Belgique. Sans elle, il y a cinq ans, on n’était pas en mesure d’aller aux JO. Elle connaît le basket comme personne et elle sait comment les joueuses se sentent sur le terrain. Elle est assistante-coach à Chicago en WNBA, et tu ne la prends pas en équipe nationale. C’est incompréhensible.

Pourriez-vous envisager une reconversion chez les Cats ?

Je ne veux pas être coach. Par contre, je pourrais avoir un projet lié au coaching mental. À l’Euro 2021, comme aux JO, je me suis occupée de réconforter des joueuses qui étaient en pleurs après des rencontres. Ann Wauters m’a d’ailleurs dit plusieurs fois à Tokyo que je faisais un travail de l’ombre monstre. Je pourrais donc me diriger vers cela. Mais je ne travaillerais pas avec des personnes qui ne partagent pas la même philosophie. Je ne suis pas un ange, mais j’ai des valeurs.

Le mental sera-t-il la clé des Belgian Cats en Australie ?

Aux JO, la gestion mentale n’a pas été bonne. Des petits soucis dans l’équipe ont pris des proportions énormes parce que rien n’était réglé. Il faudra éviter cela. Ce ne sera pas simple pour cette nouvelle équipe. La pression est là. Pendant cinq ans, le niveau de l’équipe a connu une courbe ascendante. Là, il faut recréer un groupe. Il y a du potentiel dans ce groupe, de l’expérience et de la jeunesse, mais il faut faire attention à ce que cette jeunesse ne se brûle pas. Pour créer un groupe, un mental, il faut intégrer tout le monde. Et c’est cela qui n’a pas fonctionné aux JO. Quand tu es à plus 14 contre le Japon et qu’au décompte final, tu perds d’un point, ce n’est pas possible. Et cela, c’est parce que tu laisses les cadres s’essouffler. Tu ne peux pas jouer une telle compétition à sept. Si je prends mon cas, je sais que j’avais ma place sur le terrain quelques minutes pour justement laisser cette fraîcheur aux cadres en fin de rencontre. Il y avait la place pour faire mieux. À la Coupe du monde en 2018, tout le monde jouait et on a vu le résultat. J’adore Luka Doncic mais on a vu ici à l’Euro un bel exemple que le jeu ne peut reposer sur un seul joueur. La Slovénie perd contre la Pologne parce qu’il joue tout seul. Ce qu’il fait est incroyable, mais le basket est un sport d’équipe.

À quelle place voyez-vous la Belgique terminer le Mondial ?

Je pense qu’elle peut ambitionner un top 5. Il faut se rendre compte que le niveau monte d’année en année. Cette Coupe est une transition pour les Cats parce que l’équipe et le staff sont nouveaux. Il ne faut pas s’attendre à jouer la finale. Il faut aller chercher ce qui est faisable.