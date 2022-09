Euro de basket: l’Espagne domine la France en finale et est championne d’Europe

Maître du jeu, l’Italien Sergio Scariolo, le mentor de la Roja, remettaient les siens dans le bon sens après que la France soit revenue à 3 points à la reprise. À 66-57 à la demi-heure, l’Espagne tenait toujours le bon bout pour garder l’avantage jusqu’au bout.

Juancho Hernangomez s’est offert un festival à longue distance (7/9) pour inscrire 27 points. Son frère jumeau, Willly a ajouté 14 unités (8 rebonds) et Jaime Fernandez 13 alors que Lorenzo Brown s’est montré très altruiste (14 points, 11 assists). Côté français Evan Fournier a terminé avec 23 points. Sur le podium des cinq dernières éditions, l’Espagne, médaillée de bronze en 2017, ajoute un 4e trophée européen à son palmarès après ses titres de 2015, 2011 et 2009.

La France retrouvait une finale 9 ans après avoir remporté le premier grand titre de son histoire à l’Euro 2013.

Battue en demi-finale par l’Espagne vendredi (91-96), l’Allemagne quitte l’Euro avec une médaille de bronze après sa victoire sur la Pologne (82-69) dans le match pour la 3e place plus tôt dans la soirée. Son premier podium européen depuis 2005.

La Belgique a été éliminée en 8es de finale par la Slovénie, éliminée ensuite par la Pologne en quarts de finale. Les Belgian Lions auront été les seuls à avoir battu l’Espagne durant cet Euro, c’était en match de poules.

L’Allemand Dennis Schröder, les Espagnols Lorenzo Brown et Willy Hernangomez, le Grec Giannis Antetokounmpo et le Français Rudy Gobert ont été récompensés d’une place dans le cinq idéal du tournoi (All Star) alors que Willy Hernangomez a été désigné MVP, meilleur joueur de l’Euro.