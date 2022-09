Une nouvelle page pour les Belgian Cats à la Coupe du monde

Lorsqu’en 2015, il évoquait déjà la possibilité d’une participation aux Jeux olympiques, cela faisait sourire. À l’époque, cela paraissait même utopique. Philip Mestdagh en rêvait et à force de détermination et de travail, il y est arrivé. Mais les anneaux olympiques tant désirés ont aussi signé la fin de l’ère Mestdagh chez les Belgian Cats. La qualification manquée d’un point (face au Japon) pour les demi-finales a provoqué de vives tensions dans un groupe déjà fragilisé par un Euro 2019 en demi-teinte et un Euro 2021 qui a laissé un goût de trop peu malgré la médaille de bronze.

Le coach Mestdagh a été prié de prendre sa retraite internationale. Dans l’élan, sa fille Kim, l’un des piliers et scoreuse de l’équipe, a décidé de faire un pas de côté, suivi quelques mois plus tard par la sœur cadette, Hanne. L’ère Mestdagh a pris fin.

Entre l’été 2021 et l’été 2022, cinq joueuses ont quitté les Cats (Ann Wauters, Jana Raman, Marjorie Carpréaux et les deux sœurs Mestdagh). "C’est une nouvelle ère qui commence, poursuit Julie Vanloo, présente en sélection nationale depuis 2009. C’est une autre philosophie. Personnellement, je sens que tout le monde est libéré, même chez les jeunes. Il n’y a pas la peur de faire une erreur, la confiance est dans le groupe."

Le coach Mestdagh avait un schéma qui a fonctionné à merveille durant un temps. Aurait-il dû le changer au fil des tournois? Le groupe s’est-il essoufflé? Si personne ne veut blâmer le coach qui a conduit les Cats là où elles sont aujourd’hui, la sélection belge actuelle a tourné la page. "On regarde devant, note Antonia Delaere. On utilise toujours cette période et on le voit car il y a encore beaucoup d’automatismes entre les plus anciennes du groupe. Mais désormais, c’est un nouvel esprit. Il faut avancer. S’il est toujours douloureux de repenser à l’Euro 2021 et aux JO, aujourd’hui, l’objectif est devant nous. Nos regards sont tournés vers le Mondial et le prochain Euro où là, on pourra viser un exploit."

Une page est tournée. Une autre doit s’écrire. Avec quel résultat? Wait and see…