La Belgique, avec Allemand et Meesseman, s’incline 73-77 devant le Japon en préparation

Avec Julie Allemand et Emma Meesseman, de retour après leur élimination en demi-finales de WNBA, ont participé à leur premier match de préparation avec les Cats. Limitées respectivement à 27:29 et 29:13 de temps de jeu, elles ont inscrit 13 et 15 points. Allemand a ajouté 6 passes à ses statistiques alors que Meesseman a capté 12 rebonds, dont 5 offensifs, et distillé 6 passes.

Onze joueuses ont participé à la rencontre alors que Hind Ben Abdelkader a été laissée au repos.

Avant d’entamer leur Mondial, disputé à Sydney, les Belges de Valéry Demory affronteront encore l’Australie dimanche (8h30 belges). Ce match devrait permettre au technicien français de trancher entre Elise Ramette et Serena-Lynn Geldof, en balance pour la 12e et dernière place dans son effectif.