Julie Allemand ambitieuse au moment d'abord la Coupe du monde : «On peut viser une médaille en Australie»

La Liégeoise a franchi un nouveau cap cet été. On la sent plus sereine, épanouie et impatiente de débuter sa deuxième Coupe du monde (du 22 septembre au 1er octobre). Et cela malgré le rythme effréné qu’elle s’impose, enchaînant championnat de France avec Lyon (sans oublier la compétition européenne), WNBA avec Chicago Sky et Coupe du monde avec les Cats. Si l’équipe belge va au bout du tournoi, ce ne sera pas moins de huit matchs en dix jours… "Il faut être fou pour faire cela, lance-t-elle. C’est clair que ce n’est pas toujours facile d’enchaîner, mais c’est notre job. Pour ma part, c’est plus compliqué mentalement que physiquement."

Une fatigue mentale qui s’explique par une saison en WNBA difficile pour celle qui a dû se contenter cette année d’un rôle de back-up de Courtney Vandersloot à Chicago. "Je savais que je n’allais pas beaucoup jouer, explique la meneuse de l’ASVEL. Mais je voulais apprendre en côtoyant ‘Sloot’. Pour toute joueuse de haut niveau, c’est important aussi de se trouver dans un autre rôle, de savoir ce que c’est que d’être sur le banc. Tu vois les choses différemment. C’est une bonne leçon et même si je n’ai pas beaucoup joué, je suis vraiment contente d’avoir opté pour Chicago. Je ne regrette pas mon choix. J’étais avec des stars qui ont un QI basket extraordinaire."

Arrivée très jeune dans le monde professionnel, la basketteuse a franchi les étapes les unes après les autres, sans jamais précipiter sa carrière. Tout ne fut pas un long fleuve tranquille, mais elle en est ressortie à chaque fois mieux armée, plus forte mentalement. "Après mon burn-out (fin 2021, après une élimination prématurée des JO de Tokyo difficile à vivre), j’ai compris que je devais me focaliser sur moi. Depuis, j’essaye toujours de voir le positif dans chaque situation. J’ai évolué et je ne parlerais plus de la Julie du passé, mais de la Julie du présent et du futur. J’ai retrouvé cette envie de travailler, de jouer et cela, c’est super."

Cela tombe bien parce que l’équipe belge – fortement rajeunie – aura besoin dans cette Coupe du monde de la "gnac"et de la vision de sa meneuse numéro un, devenue un leader incontestable, aux côtés d’Emma Meesseman avec qui elle vient de passer près de quatre mois. "J’ai vraiment apprécié le fait d’avoir pu passer du temps avec Emma dans l’équipe mais également en dehors des terrains. C’est aussi important de connaître les joueuses qui font partie du groupe. Ce sont des détails mais qui peuvent faire la différence au final. J’avais déjà de très bons automatismes avec Emma avant la WNBA, mais aujourd’hui, il est clair qu’on se connaît par cœur. Il suffit d’un regard pour qu’on se comprenne. Je suis vraiment contente d’avoir pu vivre cette expérience avec elle. Notre connexion est encore meilleure qu’avant."

Si la déception d’une élimination en demi-finale avec sa franchise américaine est toujours présente, Allemand se dit heureuse d’avoir déjà pu rejoindre le groupe belge. "On voulait vraiment aller jusqu’en finale, mais je veux voir le côté positif des choses et je me dis que ça nous laisse plus de temps pour nous reposer et nous entraîner avec le groupe ici en Australie."

Une donnée qui permet aussi aux Cats de revoir leurs ambitions à la hausse dans ce championnat du monde. "Je reste persuadée que si on joue à notre meilleur niveau, on peut aller chercher une médaille", lance avec beaucoup d’aplomb la co-capitaine de l’équipe.

«Je ne suis plus la petite Julie»

En 2018, la Belgique avait créé la surprise en décrochant une quatrième place lors de sa première Coupe du monde. Aujourd’hui, le visage de l’équipe est différent. Et une donnée pourrait être déterminante… "À l’époque, j’étais très stressée en entamant la Coupe du monde. C’était nouveau pour moi. Aujourd’hui, mon statut a changé. Je ne suis plus la petite Julie de l’équipe nationale qui venait d’arriver. Maintenant, j’ai un rôle de leader dans l’équipe. Je ne peux plus me cacher. Mon job, c’est de tirer l’équipe vers le haut."

Et donc vers les sommets…