Jean-Marc Mwema face au plus grand défi de sa carrière avec les Belgian Lions : “Sortir Doncic de sa zone de confort”

Le sourire détendu qui vient marquer son visage lorsqu’on aborde avec lui le sujet de ce grand rendez-vous ne ment pas. Le joueur aux 111 caps internationales n’est pas du genre à se laisser submerger par la pression. "Au contraire, j’adore jouer des matchs comme celui-là. En club, et même en équipe nationale, j’ai déjà souvent été confronté à la pression de l’enjeu. Je parviens généralement à rester assez calme en relativisant les choses. Même s’il s’agira de Luka Doncic en face, cela reste un humain qui joue au basket. Je ne me pose pas trop de questions."

Et pourtant, il sera sans doute mis à beaucoup plus forte contribution que d’habitude. "Ce ne sera clairement pas évident car c’est un joueur qui sait tout faire. Il faudra se montrer malin pour lui rendre la vie la plus difficile possible et tenter de le sortir de sa zone de confort. Cela passera par une pression défensive permanente. Parce que s’il entre dans son rythme et qu’il prend feu, il peut très vite devenir incontrôlable. C’est ce qu’il s’est passé lors de son dernier match face à la France (NDLR : il avait inscrit 47 points). Mais je ne serai pas seul pour essayer de l’arrêter, notre force défensive vient de notre collectif. Ce n’est qu’ensemble qu’on parviendra à limiter son impact."

Le choix de Jean-Marc Mwema comme premier rideau défensif face à Doncic semble en tout cas tout naturel. Son profil étant le plus adapté à ce genre de mission au sein de l’effectif belge. La défense a toujours été sa première marque de fabrique. "C’est vrai que dès mon jeune âge, je me suis plutôt fait remarquer grâce à mon physique et mon côté très athlétique qui faisaient avant tout de moi un défenseur et rebondeur", explique le joueur de 32 ans. "C’est d’ailleurs grâce à ces caractéristiques qui m’ont permis d’arriver jusqu’au niveau pro. Ce n’est que par après que j’ai vraiment commencé à développer mon jeu offensif et améliorer mon tir."

Mwema, un joueur polyvalent

Au point de devenir un joueur polyvalent et utile des deux côtés du terrain. "Je peux avoir de l’impact avec ou sans ballon. Je sais m’adapter aux circonstances d’un match. Parfois je prendrai beaucoup de tirs et d’autres fois presque pas. Marquer des points n’est pas ma priorité. Si je peux être efficace pour l’équipe en défense, en prenant des rebonds ou en plaçant des écrans pour mes équipiers, cela me va très bien."

Dario Gjergja, le sélectionneur des Belgian Lions qui a aussi été son coach à Ostende de 2016 à 2021, n’est pas étranger au rendement acquis par Mwema. "Il m’a beaucoup apporté en termes d’expérience de compréhension du jeu en insistant sur le fait de bien connaître son propre rôle sur le terrain. À Ostende, j’ai aussi été habitué à la culture de la gagne (NDLR : il a remporté cinq titres de champion avec le BCO)."Malgré ses succès en Belgique, il n’a jamais eu l’occasion d’évoluer dans un championnat étranger. "Je n’ai jamais fermé la porte à une expérience à l’étranger mais les propositions que j’ai reçues n’étaient pas convaincantes. Partir pour une situation similaire à ce que je peux avoir en Belgique ne m’intéresse pas. Mais il ne faut jamais dire jamais…"

«On n’est plus la petite Belgique»

En attendant, l’un des plus gros défis de sa carrière l’attend peut-être aujourd’hui face à la Slovénie. Mais il l’aborde avec détermination. "On n’est plus la petite Begique qui se satisfait juste d’être là. On veut gagner contre des grandes nations comme on l’a fait face à l’Espagne. On va se battre et tout donner pour y arriver. Vaincre le champion du monde et le champion d’Europe en titre lors du même tournoi, ce serait une sacrée performance non ? (sourire)."