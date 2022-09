La Belgique ponctue ce premier tour avec un bilan de 3 victoires (dont une face aux champions du monde espagnols) et 2 défaites.

Les Lions ont pu s’appuyer sur un Manu Lecomte et un Retin Obasohan de feu. Lecomte a compilé 20 points, 4 rebonds et 3 assists. Obasohan a terminé la partie avec 25 points, 7 rebonds et 3 assists.

Mais cette victoire est avant tout collective. Les vétérans Maxime De Zeeuw (35 ans) et Jonathan Tabu (36 ans) ont notamment été très précieux dans le money-time.