Euro de basket: la menace de la Turquie de quitter la compétition perturbe la préparation du match des Lions

Pendant ce temps, les joueurs turcs sont venus s'entraîner à l'heure prévue à la Tbilisi Arena, a constaté Belga sur place. Le coach Ataman a déclaré à la presse turque que ses joueurs continueront à se battre. La Turquie reste donc dans le tournoi.

"Il y a de l'agitation maintenant dans le monde du basket", a confirmé Jacques Stas dans une interview accordée à Belga. "Nous allons voir quelle décision la FIBA va prendre, mais nous ne devons pas nous en préoccuper. Nous devons gagner l'un de nos deux derniers matches (face à la Turquie et la Bulgarie mercredi à 16h15 belges, NDLR) pour nous qualifier pour le prochain tour."

Selon Stas, le plus grand impact du match très tumultueux de dimanche soir entre la Géorgie et la Turquie pour les Belges est le fait que les Turcs aient perdu 88-83 à l'issue de deux prolongations. "Les Turcs ont vraiment besoin de gagner maintenant - leur dernier match est contre l’Espagne. Nous allons avoir face à nous des joueurs turcs très concentrés et motivés", prédit l’ancien Belgian Lion et l’actuel manager de l’équipe nationale.