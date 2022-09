Manu Lecomte, meneur des Belgian Lions : Lecomte  : «Ma petite taille est une force»

En ratant deux lancers francs dans la dernière minute du 4e quart-temps, le meneur des Belgian Lions avait manqué l’occasion de tuer le match plus tôt. "Ce n’était pas dû à la pression de l’enjeu. J’ai juste manqué de réussite. D’habitude, je suis adroit à la ligne des lancers francs. Ça me dérange évidemment. Mais je suis quelqu’un qui parvient à vite passer à autre chose. D’autant plus que si on excepte cela, mon match fut plutôt satisfaisant."

Heureusement, Jonathan Tabu est passé par là pour assurer la victoire en fin de prolongation. "On sait tous qu’avec son expérience, il est capable de prendre ce genre de tir important. Cela nous permet de lancer parfaitement notre Euro. Ce match reste pour moi l’un des meilleurs moments vécus en équipe nationale. On doit maintenant poursuivre avec la même énergie collective afin d’aller jusqu’à Berlin."

Ce week-end, le Bruxellois de 27 ans n’aura pas la tâche facile au moment d’affronter le Monténégro, samedi, et l’Espagne, dimanche. Il va respectivement devoir faire face à Kendrick Perry et Lorenzo Brown, deux naturalisés américains habitués à évoluer en Euroligue ou en Eurocup avec leur club. "Perry et Brown sont des meneurs qui aiment prendre leurs responsabilités en créant énormément. Ce sont les chefs d’orchestre de leur équipe et il sera important que je sois à la hauteur défensivement afin de les limiter au maximum. Je n’ai pas peur de les affronter. Chaque match, gagné ou perdu, est une expérience et une leçon. Personnellement, je m’améliore et j’apprends lors de chaque rencontre. Je ne suis plus le même que lors de mon premier Euro il y a cinq ans en Turquie. Je me sens beaucoup plus confiant sur le terrain."

Pas encore de club pour la saison prochaine

Cela se ressent. Depuis qu’il a pris le relais de Sam Van Rossom – qui lui a envoyé un message d’encouragement avant le match face à la Géorgie – il assume son rôle de meneur titulaire avec calme et sérénité. "Je n’ai pas encore de club pour la saison prochaine et l’Euro est évidemment une belle vitrine. Mais je ne mets pas de pression car je connais mon niveau et ce que je suis capable de faire (NDLR : il évoluait à Jonavos en Lituanie avec une moyenne de 15.9 pts et 4.7 ass cette saison). Le plus important c’est que l’équipe gagne car les victoires permettent plus facilement d’ouvrir des portes. L’objectif serait de trouver un club évoluant en Coupe d’Europe."

Et peut-être un jour rejoindre l’Euroligue où trois joueurs belges évolueront la saison prochaine (Sam Van Rossom avec Valence, Ismaël Bako avec Bologne et Retin Obasohan avec Lyon-Villeurbanne). "Cela prouve qu’on a du talent en Belgique. Cela m’inspire et me donne envie d’y arriver aussi. Qu’est-ce qu’il me manque ? Encore un peu d’expérience sans doute."

Les mauvaises langues diront que sa taille (1m80) représente un frein. Manu Lecomte pense tout autrement. "Depuis très jeune, ma petite taille a été considérée comme une faiblesse par beaucoup de monde. Mais je prends cela comme un avantage car les meneurs plus grands n’aiment pas devoir défendre sur moi. Je suis bien sûr plus limité sur certaines situations défensives mais, offensivement, c’est un atout qui ennuie beaucoup de mes adversaires."

Surtout qu’il peut compter sur sa vitesse et son accélération pour faire la différence. Ce qui le rend vite insaisissable en mouvement. "Ma vitesse est quelque chose d’inné mais j’ai appris à l’utiliser de la bonne manière afin qu’elle me rende encore plus dangereux sur le terrain. Je pense que je peux encore m’améliorer et aller plus vite. Non seulement en travaillant spécifiquement en salle mais aussi en surveillant ma nutrition. Quand j’étais plus jeune, je n’y prêtais pas trop attention. Mais je me rends compte maintenant que mon corps est mon outil de travail et si je veux durer dans le temps, il faut déjà en prendre soin maintenant. Il ne faut pas attendre de vieillir ou être touché par les blessures. Le plus tôt est le mieux. Il y a des sacrifices à faire mais ça doit devenir un mode de vie."

Ce qu’il est actuellement en train de prouver sous la vareuse des Belgian Lions.