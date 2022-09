La France a dominé les débats de bout en bout, même si la Belgique, toujours privée d’Emma Meesseman et de Julie Allemand retenues en WNBA, a réussi à opposer une meilleure résistance que la veille en première mi-temps. C’était 41-36 à la pause. Les cadres belges ont aussi bénéficié d’un temps de jeu plus conséquent et cela se voit au marquoir avec 11 points pour Delaere, 12 pour Ben Abdelkader et 13 pour Vanloo. Le dernier quart temps a vu l’équipe de France s’envoler pour clôturer la rencontre sur un score sans appel: 74-55.

"On prend de l’expérience avec un groupe qui est encore très jeune, soulignait après la rencontre Sven Van Camp, directeur technique des Belgian Cats.Les filles se battent et l’ambiance dans le groupe est vraiment très bien. On a choisi un programme de préparation avec des adversaires très costauds, en puissance et en taille, et donc on ne peut pas gagner de 20 points à chaque match. Les filles essayent de suivre les consignes du coach au maximum et c’est très positif. On est en train de grandir."

Les Belgian Cats seront de retour sur le sol belge ce samedi pour participer à une journée Fan Day avec leurs supporters à Courtrai, avant de retrouver l’équipe de France une troisième fois ce dimanche 4 septembre à Courtrai toujours en match de préparation, avant de s’envoler pour l’Australie le 9 septembre.

À noter que la sélection définitive des 12 joueuses qui participeront à la Coupe du monde devrait être dévoilée ce samedi soir.