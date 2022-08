Belgian Lions : pas de miracle face au Dieu Giannis

Dès la première action du match, le champion NBA a déployé son imposante envergure pour claquer un gros dunk. Le ton était donné et les Lions, sans réponse face à l’intensité physique adverse qui se traduisait par une accumulation de pertes de balle, ont vite dû constater les dégâts (40-19 après 15 minutes). On pouvait à ce moment craindre le pire tant l’équipe belge était timorée des deux côtés du terrain, misant essentiellement sur les tirs à distance pour survivre mais l’efficacité faisait défaut.

Le retard accumulé ne permettait évidemment plus de croire à un exploit mais les Lions ont su trouver les ressources et l’orgueil pour faire jeu égal sur la suite du match, à l’image de joueurs comme Lecomte (11 pts, 6 rbs, 5 ass), Obasohan, Gillet et Bako, qui pourra au moins se vanter d’être parvenu à réaliser un contre sur Giannis Antetokounmpo en plus de deux dunks spectaculaires dans les airs. Malgré l’exclusion de Kevin Tumba pour une poussée volontaire dans le dos d’un adversaire en plein vol, les Belges ont limité la casse et repartent d’Athènes avec de l’expérience en plus qui pourrait servir à l’Euro.

"On sera dans le même cas de figure face à la Géorgie, qui sera soutenue par des milliers de personnes lors du premier match de groupe. Ce que nous avons vécu ici doit donc nous servir", a conclu Dario Gjergja, le sélectionneur des Belgian Lions.

GRECE :32/61 (8x3) ; 13/27 lfs ; 34 rbs ; 18 ass ; 20 ftes.

DORSEY 22, Larentzakis 0, Agravanis 6, CALATHES 12, Kalaitzakis 0, Bochorodis 3, PAPANIKOLAOU 9, Kouzeloglou 0, G. ANTETOKOUNMPO 26, Kaselakis 0, T. ANTETOKOUNMPO 7, Lountzis 0.

BELGIQUE :21/60 (8x3) ; 18/22 lfs ; 42 rbs ; 15 ass ; 24 ftes.

LECOMTE 11, MWEMA 0, Tabu 4, Gillet 10, De Zeeuw 5, Tumba 0, VANWIJN 2, Libert 6, BAKO 12, Bleijenbergh 4, Bratanovic 0, OBASOHAN 14.

Arbitres :Ciulin (Rou), Gedvilas (Lit), Attard (Ita).

Quarts :30-15, 19-18, 15-11, 21-24.