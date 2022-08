Les Belgian Cats ont battu la Chine, de bon augure en vue de la Coupe du monde

Au-delà de la courte victoire (78-73), le principal enseignement de cette rencontre est un jeu défensif qui se veut de plus en plus agressif et qui prend forme. Pourtant dominées en taille, les joueuses belges ont réussi à déjouer les plans offensifs de Chinoises très puissantes, athlétiques et rudes. Cela tombe plutôt bien puisqu’elles les retrouveront le 27 septembre à l’occasion du dernier match du groupe A. Et là, le coach Demory pourra compter sur la présence de Meesseman et Allemand, actuellement actives en WNBA.

La bataille est toutefois loin d’être gagnée, mais au fil des rencontres de préparation, on sent une équipe de plus en plus en phase. Le collectif reste perfectible, du moins quand la jeune génération monte au jeu, mais a contrario, ces mêmes joueuses se battent sur chaque ballon.

Autre enseignement, la Belgique pourra compter à Sydney sur la précision à distance d’une Vanloo qui s’impose comme cadre de ce groupe et qui répond présent lorsqu’il faut faire la différence sur le buzzer.

Seule ombre au tableau de la soirée, la sortie pour blessure à la cheville de Becky Massey dès l’entame du dernier quart temps, mais il semblerait que ce ne soit pas trop grave, selon les informations obtenues par le staff après le match.

Cette semaine, les Belgian Cats vont affronter la France à trois reprises (les 1er et 2 septembre à Pau et le 4 septembre à Courtrai) avant de s’envoler le 10 septembre pour l’Australie.