Le rodage appliqué des Belgian Cats face à la Serbie

Ine Joris, la grande gagnante du week-end

"Samedi comme dimanche, les filles sont à chaque fois très bien entrées dans la rencontre, jugeait le technicien français. On sentait de l’envie, une application dans les intentions défensives et une réelle volonté de jouer. Lors du deuxième match, les jambes de certaines étaient un petit peu lourdes mais ce n’est pas anormal au lendemain d’une rencontre de haut niveau et surtout d’une grosse semaine de travail physique. Ine Joris a par exemple réalisé une très grosse rencontre samedi avant d’être plus transparente sur la revanche. À 21 ans, elle est en phase d’apprentissage mais elle a très clairement marqué des points dans l’optique d’une sélection pour Sydney (NDLR : 4 filles engagées dans cette préparation n’embarqueront pas pour l’Australie)."

Des cadres qui conservent un rôle clé

"Au sein de ce groupe rajeuni, des cadres comme Vanloo, Ben Abdelkader ou Massey continuent de jouer un rôle clé. En début de troisième quart-temps par exemple, j’ai ouvert très largement mon banc afin de faire tourner et cela a eu impact direct au marquoir malheureusement. C’est logique de ne pas avoir la même profondeur de noyau quand on sait qu’Emma Meesseman et Julie Allemand sont toujours engagées dans les play-off WNBA avec leur équipe des Chicago Sky. On leur souhaite vraiment d’aller au bout mais cela voudrait alors dire qu’elles ne rejoindraient le groupe en Australie qu’à deux jours de notre premier match face aux USA."

Une vitesse offensive à travailler

"Après un gros boulot sur le physique lors de la semaine écoulée, nous allons mettre à profit les prochains jours afin d’améliorer la vitesse dans nos systèmes offensifs. Le ballon ne va pas encore assez vite pour moi et je nous juge trop lents dans le démarquage. On verra ce que cela donnera vendredi face à la Chine(20h30 à Courtrai)."