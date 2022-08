De Zeeuw revient sur la prestation des Belgian Lions face à l'Allemagne : «Ce que j’ai le plus apprécié ? Notre mentalité»

Certes, la victoire face à l’armada allemande aurait été la cerise sur le gâteau mais au final, l’important était ailleurs pour les Belgian Lions. Ce match amical a permis aux protégés de Dario Gjergja de se juger face à l’une des meilleures nations européennes et le capitaine belge, Maxime De Zeeuw, l’a bien compris. "On a très mal commencé, mais ce que je retiens de cette rencontre, c’est notre réaction et la mentalité dont on a fait preuve, souligne l’intérieur de Limburg United qui a déjà trouvé ses marques au Alverberg. À présent, on sait où on en est et sur quoi on doit encore travailler."