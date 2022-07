WNBA: Emma Meesseman et Julie Allemand prennent leur revanche contre New York

Après deux défaites, Chicago a retrouvé le chemin de la victoire en s'imposant 89-81 contre New York vendredi, avec Emma Meesseman et Julie Allemand alignées dans le cinq de base. Malgré l'absence de Candace Parker (malade), l'équipe des Sky a pu compter sur Courtney Vandersloot (23 points) et Kahleah Cooper (16 points et 11 rebonds) pour s'imposer. À la mi-temps, le score était de 44-46 en faveur de l'adversaire mais Chicago s'est finalement imposé 89-81.