Les Belgian Lions dominent la Slovaquie et rejoignentt le 2e tour des qualifs pour la Coupe du monde

Retin Obasohan a terminé meilleur marqueur avec 18 points (15 avant la pause) et 7/10 aux tirs. Alex Libert s’est illustré avec 15 points, 5 rebonds et 3 assists. A noter que les douze joueurs belges ont inscrit au moins deux points.

Grâce à ce succès, la Belgique compte 8 points après 5 rencontres dans le groupe A et occupe la 2e place avant l’ultime match le 3 juillet en Serbie qui totalise aussi 8 points. Elle est désormais assurée d’occuper l’une des trois premières places qualificatives. La première est occupée la Lettonie (9 pts) et la quatrième par la Slovaquie (5).

Les joueurs de Dario Gjergja ont débuté on ne peut mieux (11-0 à la 3e, 18-2 à la 8e). Les Slovaques ont un peu relevé la tête (20-7 à la 9e) avant la fin de la période initiale à sens unique (25-7). Dans la seconde période, alors que les Lions faisaient tourner leur effectif, le score resta largement à l’avantage des Belges qui comptaient 27 points d’avance à la pause (56-29).

Les deux dernières périodes confirmèrent les précédentes. Les Lions qui dominaient dans tous les secteurs continuèrent à enfiler les points face à des Slovaques qui n’ont pu éviter un 5e revers en autant de rencontres dans ce premier tour des qualifications. La barre des 40 points d’avance était atteinte à la fin de la 3e période (83-41). L’écart maximum (+46) se situa au début du 4e quart ( 90-44) puis la barre des 100 était franchie peu avant la conclusion.

Avant la rencontre, un hommage particulier a été rendu à Sam Van Rossom, présent dans la salle, qui a officiellement mis fin à sa carrière internationale longue de 17 ans et 121 sélections.

Le 2e tour des qualifications réunira en août (22-30), novembre (7-15) et février (20-28) prochains 24 équipes réparties en quatre groupes de six dont les deux premiers seront qualifiés pour la Coupe du monde aux Philippines, au Japon et en Indonésie du 25 août au 10 septembre 2023. La Belgique figurera dans le groupe I en compagnie de la Lettonie et de la Serbie, qu’elle ne rencontrera plus, mais aussi des trois équipes issues du groupe B: la Grèce, la Turquie et la Grande-Bretagne.