Les clubs russes de basket suspendus de l’Euroligue et de l’Eurocoupe pour la saison 22-23

A la suite de l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe le 24 février, Euroleague Basketball avait déjà décidé de suspendre les rencontres des trois clubs russes (CSKA Moscou, Zenit St-Pétersbourg et Kazan), avant de retirer les trois clubs des compétitions, jusqu’à la fin de la saison. Le classement de la saison régulière avait été alors établi sur 28 et non 34 matches par équipes.