WNBA: Meesseman et Chicago Sky battent Phoenix, 10 points et 5 rebonds pour la Belge

Il s'agissait de la répétition de l'affiche de la finale de la saison dernière qui avait vu la victoire des Chicago. Après ce succès, Chicago présente un bilan de 5 victoires et 3 défaites et occupe la 5e place du classement. Phoenix est 10e, sur 12, après cette 6e défaite de suite (2 v.-7 d.). Titulaire, la Belgian Cat a aligné 10 points (5/8), 5 rebonds et 3 assists en 32 minutes. Chicago a émergé dans le dernier quart remporté 22-11.