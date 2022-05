Julie Allemand (7 pts, 7 assists) mène les Lyonnaises en finale en France

Après un premier quart-temps raté (29-20 pour Villeneuve d’Ascq), les joueuses de l’Asvel sont passées en tête avant le dernier quart-temps (66-62) et n’ont plus laissé les commandes aux Nordistes, grâce à la belle prestation de la meneuse des Belgian Cats Julie Allemand dans les dix dernières minutes (un tir à trois points et une interception notamment), auteur de 7 assists, 7 points, 3 rebonds, une interception, deux fautes provoquées en 27 minutes de jeu.

Pour son premier titre national, l’Asvel (avec Julie Allemand) avait battu en 2019 Lattes-Montpellier trois victoires à deux, deux ans seulement après le rachat du club par Tony Parker.

Julie Allemand avait transité une saison l’an dernier à Montpellier avec qui elle a remporté la Coupe de France (élue MVP de la finale). La Liégeoise, 25 ans, porte son club durant ces playoffs avec un total de 36 assists sur ses quatre derniers matches.

Si Bourges se qualifie, Lyon n’aura pas l’avantage du terrain en finale, disputée au meilleur des cinq matchs, et devra se déplacer en terre berruyère pour un éventuel match 5 décisif. Par contre, ayant terminé devant Basket Landes à l’issue de la phase régulière, Lyon aura bien l’avantage du terrain si les Montoises passent.

Julie Allemand rejoindra ensuite Emma Meesseman en WNBA chez les Chicago Sky dont la coach adjointe est Ann Wauters.