NBA: le Serbe Nikola Jokic s’offre le back to back et est désigné MVP

La star de Denver, concurrencée par le pivot camerounais de Philadelphie, Joel Embiid, longtemps perçu comme le favori pour le titre, et par l’ailier-fort de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, double lauréat en 2019 et 2020, a fini la saison avec 27,1 points, 13,8 rebonds et 7,9 passes de moyenne. Il est aussi devenu le premier joueur en 75 ans d’histoire de la NBA à inscrire au moins 2000 points, capter 1000 rebonds et donner 500 assists au cours d’une même saison. Il a aussi dominé la grande Ligue en alignant 19 "triple-double" cette saison.