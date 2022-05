Casteels, coach de Louvain, à la veille de la manche décisive face à Charleroi : « J'avais quatre fantômes sur le terrain »

D’ailleurs, le moins que l’on puisse dire, c’est que le coach Casteels n’a pas reconnu son équipe, pourtant si séduisante 48 heures plus tôt. "On a vu la différence entre les deux effectifs, avoue-t-il. Quand je vois un gars comme Botuli qui capte deux rebonds offensifs ou encore Marlon Makwa qui met beaucoup d’intensité sur le parquet, on comprend mieux ce qu’il s’est passé. Ça a été très dur pour Jakob Cebasek (NDLR: 6 points à 2/10 aux tirs). C’est assez bizarre mais il faut le reconnaître: de notre côté, nous avions quatre fantômes sur le banc."

Sans parler de la prestation en demi-teinte de Solomon Young, pourtant très bon ces dernières semaines. "En première mi-temps, je pensais qu’il n’était pas sur le terrain, déplore le coach Casteels. Voir Jito Kok marquer 18 points en 20 minutes de cette manière, c’est inacceptable. Même chose pour Tim Lambrecht. Il marque 10 points en première mi-temps: ça doit faire six mois qu’il n’avait plus fait ça!"

Un constat cinglant qu’il faut malgré tout mettre au crédit des Carolos qui ont su trouver les ressources pour arracher cette belle ce samedi à Louvain. "Cette fois-ci, nous avons mis plus d’intensité et nous n’avons pas été mis en difficulté par le jeu physique de Louvain", enchaîne Sam Rotsaert, le mentor sambrien.

Rotsaert:«Intensité et exécution»

La qualification se jouera donc au SportOase, forteresse (presque) imprenable (trois défaites cette saison contre Ostende, Limburg United et… Charleroi). "Aller gagner à Louvain, c’est un très gros challenge, confirme Sam Rotsaert. À mes yeux, l’intensité et l’exécution sur le parquet feront la différence dans cette manche décisive. Tant le coach Casteels que moi, nous savons comment l’autre joue. La tactique n’aura que peu d’influence sur le résultat final."

Grâce à l’Elite Silver, les Carolos ont fait le plein de confiance en donnant beaucoup de temps de jeu aux jeunes du groupe. Des jeunes prêts à saisir leur chance et qui pourraient faire la différence face à l’effectif étriqué de Louvain, qui plus est dans un match couperet.