NBA: les favoris Philadelphie et Milwaukee minés par les blessures

Embiid (30,6 points par match), a subi une fracture de l’orbite de l’oeil droit et une légère commotion lors de la victoire des Sixers à Toronto jeudi.

Déjà diminué par une déchirure ligamentaire au pouce droit, le pivot camerounais a reçu un coup de coude de son compatriote des Toronto Raptors Pascal Siakam en fin de match.

"Je pense qu’il m’a cassé le visage", avait déclaré Embiid après le match. "Mais ce sont les play-offs, tout va bien."

Si ce n’est qu’après examens Philadelphie devra se passer de lui au moins pour le premier match contre la meilleure équipe de la saison régulière à l’Est, le Heat, pas certain d’être au complet non plus.

Quatre joueurs de Miami ne se sont pas entraîné vendredi, dont la star Jimmy Butler, blessé au genou, et le meneur Kyle Lowry, touché aux ischio-jambiers.

Butler et Lowry incertains à Miami

En l’absence d’Embiid, l’autre star des 76ers, James Harden, va devoir poursuivre sa montée en régime dans la lignée de sa performance solide lors du dernier match contre Toronto (22 pts, 15 passes). Une réponse aux critiques d’Embiid lui demandant "d’être plus agressif". Le jeune Tyrese Maxey, 21 ans, brillant lors du premier match contre Toronto (38 pts), va également devoir prendre en responsabilité.

Autre équipe touchée par la poisse des blessures, Milwaukee devra se passer de son ailier Khris Middleton pour la plupart, voire la totalité, du deuxième tour face aux Boston Celtics, en raison d’une entorse du genou gauche.

Deuxième meilleur marqueur des Bucks cette saison, derrière leur superstar Giannis Antetokounmpo, Middleton va d’autant plus manquer que Boston vient de balayer 4-0 les Nets de Kevin Durant et Kyrie Irving.

Côté Celtics, après une inquiétude autour de Jaylen Brown (douleurs aux ischio-jambiers), celui-ci devrait bien participer au match N.1 dimanche.

Golden State, qui lance sa série contre Memphis dimanche, dispose d’un Stephen Curry en pleine possession de ses moyens. Le double MVP et triple champion NBA, qui a passé la première partie de la série contre les Denver Nuggets sur le banc, s’est complètement remis de sa blessure au pied gauche. En témoignent ses 38 minutes et 30 points dans le dernier match contre les Nuggets.

Mais les Warriors vont être privés pour au moins deux matches du vétéran Andre Iguodala, meilleur joueur de la finale 2015, touché aux cervicales.

Enfin, Phoenix et Dallas, à l’affiche de l’autre demi-finale de la conférence Ouest, sont de leur côté plutôt épargnés, après les retours de Devin Booker (Suns) et Luka Doncic (Mavericks).

Doncic, qui souffrait d’une élongation du mollet gauche, s’est rétabli pour aider Dallas à battre Utah, tandis que Booker, qui avait manqué trois matches en raison d’une élongation de l’ischio-jambier droit, a permis à Phoenix de battre la Nouvelle-Orléans.