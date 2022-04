Niels Van Den Eynde, premier transfert de Liège Basket : « Je veux franchir une nouvelle étape »

Une belle acquisition pour Liège Basket qui met ainsi la main sur un talent belge et précoce. C’est lors de la saison 2019-2020, à 19 ans, que l’Anversois a explosé en réalisant une campagne à 23 points de moyenne en D2 dans le club de Guco Lier. La saison suivante, Anvers lui a offert son premier contrat en D1. En deux ans, malgré un temps de jeu limité en tant que deuxième meneur, il a pu accumuler pas mal d’expérience dans un club du top en Belgique et en jouant la Coupe d’Europe. Il se sent désormais prêt pour une nouvelle étape dans sa carrière.

Niels Van Den Eynde, quel bilan personnel tirez-vous de vos années avec les Giants?

Je suis très fier d’avoir pu jouer ces dernières saisons dans un grand club comme Anvers. J’y ai beaucoup appris et je ne regrette absolument pas ce choix. La trajectoire que j’ai suivie m’aidera certainement dans la poursuite de ma carrière. J’ai eu l’occasion de m’entraîner et de jouer aux côtés de joueurs de haut niveau belge et étranger comme Jean-Marc Mwema ou Markel Brown par exemple cette saison. En tant que jeune, c’est enrichissant.

Pourquoi avoir choisi Liège pour poursuivre votre carrière?

Je souhaite franchir une nouvelle étape. Pour cela, je veux faire tout le nécessaire à Liège, toujours dans l’intérêt de l’équipe comme priorité absolue, pour progressivement jouer un rôle plus important et ainsi faire mes preuves en tant que joueur à part entière dans la Ligue. Je me suis très bien senti lors de mes conversations avec le coach et le club, et j’ai le sentiment qu’ils croient en moi à 100%. À mon âge, c’est important de ressentir cette confiance.

Vous passez de l’autre côté de la frontière linguistique, c’est aussi une nouveauté pour vous?

Ce sera certainement une adaptation, mais j’ai vraiment hâte d’explorer de nouveaux endroits et aussi d’évoluer en tant que personne, hors du terrain. Je vais maintenant vivre seul pour la première fois, ce qui est également très différent mais amusant et excitant. Avec le club, avec le soutien de ma famille et de mes amis, je veux travailler dur pour que mon passage à Liège soit une réussite totale. Je suis jeune, belge, ambitieux et je vis pour le basket.

Comment évaluez-vous votre marge de progression?

Je pense que je veux avant tout grandir et devenir plus mature en tant que joueur. J’ai toujours été un joueur créatif offensivement, à la fois pour moi-même mais aussi pour mettre mes coéquipiers dans les meilleures situations possibles. Je me sens mieux dans une équipe où le ballon est partagé et circule pour trouver la meilleure option. Celui qui marque à la fin dépend de la façon dont vous y arrivez en équipe. De plus, je veux encore me développer physiquement, certainement aussi devenir plus fort défensivement et retrouver (comme avant) la confiance dans mon tir extérieur. Je suis sûr que je peux apprendre beaucoup du coach Bosco dans tous ces domaines. D’autant qu’il évoluait aussi à la position de meneur durant sa carrière de joueur.

Avec le récent départ d’Elvar Fridriksson, meneur titulaire des Giants, quelles sont les attentes pour la fin de saison à Anvers?

J’espère surtout qu’en tant qu’équipe, nous pourrons faire face au départ d’Elvar. Je pense que nous avons les qualités nécessaires au sein du noyau pour cela. L’ambition est d’atteindre notre meilleur niveau en play-off et nous nous y préparons désormais. Nous sommes concentrés à 100% pour porter l’équipe le plus haut possible et satisfaire les dirigeants ainsi que nos fans.