Après 22 succès, Ostende s’incline pour la 1re fois de la saison en championnat

Les champions de Belgique sont passés à côté de leur première mi-temps. Dominé par la puissance physique de Den Bosch (42 rebonds captés à 29), Ostende a rapidement vu les locaux prendre les devants (14-12 et 40-28 à la pause) sous l’impulsion de Thomas Van Der Mars (16 points et 7 rebonds). L’écart continuait de grandir au retour des vestiaires (56-41) avant le réveil ostendais. Les Côtiers mettaient plus d’intensité défensive pour revenir à 3 unités (67-64) avant de finalement craquer dans les derniers instants (75-66).