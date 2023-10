Jonas Gerckens: “Je n’oublierai jamais ce moment”

“Et dire qu’on n’avait pas encore vraiment affronté de tempête ! se souvient-il. Mais elles étaient devant nous et sans plus aucune énergie avec, en plus, une voile avant déchirée et quelques caprices de pilote automatique, la raison l’a emporté. Car cela aurait pu dégénérer. J’ai donc décidé d’abandonner. Je n’oublierai sans doute jamais ce moment où j’ai tiré sur la barre pour renoncer à filer vers l’ouest et mettre le cap à l’est. Ce fut très douloureux. Et quand j’y repense, ça l’est encore d’ailleurs… Mais je ne me serais pas retapé seul en mer. Poumons touchés, on m’a d’ailleurs imposé 15 jours de repos, repos et encore repos au sec et au chaud, à mon retour sur terre. Les premières semaines ont été si pénibles que je dormais assis car couché j’étouffais.”

Le skipper liégeois de 43 ans n’était pourtant pas au bout de ses peines. “Avec mes partenaires, on a pris un autre coup sur la tête au printemps dernier quand, remis physiquement et moralement de ce gros couac, et avide de l’oublier pour de bon en reprenant la compétition, j’ai reçu du chantier de construction et de l’architecte une interdiction de naviguer au large avec mon Volvo 164 en raison de problèmes structurels constatés sur la quille. Cinq Class40 étaient concernés dont le mien donc.”

Au final, un programme 2023 réduit à… rien. “On a dû renoncer à… tout, notamment Les Sables-Les Açores (Horta)-Les Sables, course sur laquelle j’espérais me refaire un moral fin juin, aussi pour y préparer la Transat Jacques Vabre (NdlR : course en duos entre Le Havre et La Martinique) qui démarre ce 29 octobre.” Problème de responsabilités entre les mains des assurances et d’avocats, saison blanche sur l’eau – une triste première dans sa carrière – et finalement bateau à vendre : Jonas Gerckens en aura décidément bavé en 2023. D’autant qu’il a aussi dû subir l’opération d’une double hernie inguinale.

“Heureusement, éclaircie dans cette spirale négative, une rencontre sur les pontons de Saint-Malo avant le départ du Rhum a éclairci mon horizon. Car elle a accouché d’un projet commun sur trois ans de 2024 à 2026” se réjouit un Jonas ayant enfin retrouvé le sourire. Avec Renaud Dehareng, un Namurois passionné de voile, et sensible au projet du Liégeois, le courant est vite passé. Du coup, ce navigateur et triathlète accompli, qui est aussi le PDG de Curium Pharma, entreprise multinationale active dans la médecine nucléaire et leader mondial en matière de produits radiopharmaceutiques, a décidé (à titre privé) de soutenir le programme de Jonas. Une bouée de secours dans un océan d’ennuis qui auraient pu porter un sale coup à la carrière de notre marin n°1.

“Car j’en suis bien conscient, le sport de haut niveau, c’est aussi du business avec de nécessaires retours sur investissements que je n’ai pu garantir en 2023, reconnaît Gerckens. Chaque année, avec mes sponsors (dont le principal Volvo), l’Adeps, etc., on fait un bilan et cette fois, attentes et objectifs n’ont forcément pas été atteints. Il me faut donc rebondir.”

Pas de Transat Jacques Vabre mais un tour du monde en 2025-26

“Skipper lui aussi et propriétaire-sponsor d’un Class40 (monocoque de 40 pieds soit 12,19 m) plus récent que le mien, Renaud sera au départ de la Transat Jacques Vabre dans 15 jours (avec le Français Marc Lepesqueux) avant que je ne récupère ce nouveau plan Lombard mis à l’eau en septembre 2022. C’est le “sistership” (jumeau) des Class40 vainqueur et 3e de la Route du Rhum, donc une référence dans la catégorie”. expose Jonas Gerckens. Qui poursuit : “Dès 2024, Volvo et Curium vont ainsi devenir mes partenaires principaux pour les années 2024 à 2026”. Et le programme est alléchant : sous ces nouvelles couleurs et après sélection d’un équipage, l’aventure en mer débutera dès février 2024, par la Caribbean600 (courses aux Antilles en équipage) avant l’Atlantic Cup en mai (course en double aux USA de Charleston à Portland) puis par la célèbre transatlantique Québec-Saint-Malo en juillet (en équipage) pour revenir en Europe.

Le Volvo-Curium de Jonas Gerckens. ©DR

Par la suite, après un grand chantier de mise en conformité pour un tour du monde, les entraînements de l’équipage s’intensifieront pour être compétitifs à la Globe40, un tour du monde en équipages avec étapes qui s’élancera à l’été 2025. Au menu de ce défi hors normes : environ 30 000 milles marins (plus de 55 500 km !) à travers trois océans, en six étapes et des escales sur quatre continents avant une arrivée au printemps 2026 !

“Tout me plaît dans ce projet : ce programme 2024-2026 ambitieux, l’esprit d’équipe, l’énergie et la personnalité de Jonas mais aussi cette envie de faire flotter le drapeau belge sur les océans du globe ! ”, confie le CEO Renaud Dehareng qui sera aussi à bord ici et là.

Outre ces nouvelles aventures, Jonas Gerckens va participer à la sélection de skippers belges via un bateau “Espoirs” (un Class30, soit 9 mètres) afin de participer notamment au championnat du monde double mixte, en septembre 2024.

Enfin, Jonas et ses déboires de la Route du Rhum sont au centre de “Retour au port”, un très prenant documentaire qui sera notamment diffusé sur la Une (RTBF) le 15 novembre.