Mondial 2023 de rugby: la Nouvelle-Zélande brise les rêves irlandais, l'Argentine au bout du suspense

Les rêves de sacre du XV du trèfle, première nation mondiale auréolée d'un Grand Chelem en début d'année dans le Tournoi ses six nations, sont venus se briser de nouveau sur le plafond de verre des quarts de finale. Jamais en dix Coupes du monde l'Irlande n'a franchi les quarts de finale.

Les Néo-Zélandais, triples champions du monde (1987, 2011 et 2015), ont inscrit trois essais par Leicester Fainga'anuku, Saeva, et Will Jordan, contre deux pour les Irlandais Bundee Aki et Jamison Gibson-Park, qui ont également bénéficié d'un essai de pénalité.

Les All Blacks ont fait la course en tête durant toute la rencontre, menant même 13-0, mais ont dû s'employer pour tenir bon jusqu'au coup de sifflet final, après une interminable action irlandaise de la dernière chance.

En fin d'après-midi, à Marseille, l'Argentine, au bout d'un beau suspense mais d'un match d'une intensité moindre, avait battu le pays de Galles (29-17).

Après un début de tournoi poussif, les Pumas, admirables de solidarité, se sont offert un nouvel instant de bonheur en se qualifiant pour la troisième demi-finale de leur histoire en Coupe du monde après 2007 (ils avaient fini à la 3e place) et 2015 (4e).

Une belle réussite pour le sélectionneur australien Michael Cheika, appelé l'an dernier pour jouer les pompiers de service après le départ de Mario Ledesma.

Les deux équipes ont inscrit deux essais chacune, le pays de Galles par Dan Biggar (14) et Tomos Williams et l'Argentine par Joel Sclavi (68) et Nicolas Sanchez. L'ancien joueur du Racing 92 Emiliano Boffelli, aujourd'hui à Edimbourg, a passé 13 points au pied (6/7).

Les quarts de finale s'achèveront dimanche. L'Angleterre et les Fidji ouvriront le bal à Marseille (17h00) avant que la France ne défie l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, au Stade de France (21h00).