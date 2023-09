Mondiaux de gymnastique à Anvers : “En Belgique, on n’est pas des acrobates comme Simone Biles mais on a de la qualité artistique”

Ce vendredi après-midi, la Belgique a communiqué l’identité de ceux et celles qui représenteront le pays hôte lors de ce rendez-vous qualificatif pour les Jeux olympiques de Paris.

Il s’agit, chez les hommes, de Luka Van den Keybus, Noah Kuavita, Maxime Gentges, Glen Cuyle et Nicola Cuyle, Victor Martinez étant le réserviste.

Chez les femmes, le choix s’est porté sur Maëllyse Brassart, Jutta Verkest, Fien Enghels, Yléa Tollet et Erika Pinxten, Margaux Dandois n’ayant pas le statut de titulaire.

En présence d’une équipe féminine largement déforcée par les forfaits de Nina Derwael et Lisa Vaelen (la première sera opérée de l’épaule ce samedi), ce sont les hommes qui détiennent a priori les meilleures chances d’atteindre le fameux top 12 envoyant directement les pays concernés à Paris.

guillement C’était un choix presque impossible, il n’y en avait pas de bon ou de mauvais.

”Je viens de passer deux jours horribles en tant que coach parce qu’on avait six garçons ayant performé à leur meilleur niveau lors des tests et que c’est toujours difficile d’en sortir un, explique l’un des deux entraîneurs nationaux, Gilles Gentges. Mais on sait que la concurrence va être terrible avec les autres pays et qu’il faut absolument maximiser nos chances d’atteindre ce top 12. C’était un choix presque impossible, il n’y en avait pas de bon ou de mauvais. Plusieurs options nous permettaient d’atteindre notre objectif. Au final, on a tranché en faveur de l’équipe qui a performé lors du dernier test et qui présente aussi un potentiel de résultat plus élevé.”

Gilles Gentges a dû faire un choix difficile.

Au grand dam de Victor Martinez, 12e du concours général lors du dernier Euro et qui devra donc rester en retrait.

”C’est sûr que c’est très décevant, réagit l’intéressé, pur produit du centre de Mons. Malheureusement je suis tombé malade peu avant le dernier test interne, qui était décisif pour composer l’équipe. Je n’ai pas pu prouver que j’étais en forme au moment où cela compte le plus. C’est d’autant plus frustrant que je me sens déjà beaucoup mieux. Quoi qu’il en soit, je vais me préparer comme si j’allais participer, je vais d’ailleurs prendre part à l’entraînement sur podium avec le reste de l’équipe, trois jours avant le début de la compétition, parce qu’on ne sait jamais ce qui peut se passer.”

Victor Martinez devra se contenter d'un rôle de réserviste.

”Ce n’était pas facile à encaisser pour Victor, mais il réagit en vrai pro et je n’en attendais pas moins de lui, souligne Gilles Gentges. Il est ce qu’on appelle un réserviste de luxe et c’est un atout pour un pays comme le nôtre. Notre équipe B est aussi une équipe A et on sait que même en cas de pépin, la Belgique restera une équipe solide.”

Marjorie Heuls est privée de ses deux fers de lance.

Côté féminin, Marjorie Heuls n’a pas rencontré de problèmes du même ordre. Privée de ses deux éléments les plus brillants et contrainte d’aligner Maëllyse Brassart, qui se rétablit d’une entorse de la cheville, sur deux agrès seulement, la coach française a composé une équipe plus jeune et moins performante dans l’absolu mais elle croit en la possibilité d’une qualification olympique.

guillement Tout le monde est prêt à se donner à 100 % pour aller chercher le meilleur résultat possible.

”Les absences de Nina et Lisa ont joué un rôle sur le moral de l’équipe mais très vite les autres filles se sont remobilisées et se sont investies dans la préparation. Lors du dernier test, elles ont montré beaucoup de qualité et d’envie, avec de la belle gymnastique. Tout le monde est prêt à se donner à 100 % pour aller chercher le meilleur résultat possible. Si on arrive à accrocher un top 12, ce sera excellent. Le niveau général de l’équipe a augmenté, donc pourquoi pas ? Cela ne va pas être facile, on le sait, mais si ce n’est pas possible, on aura la satisfaction d’avoir fait une belle préparation et d’avoir profité de championnats du monde à domicile. J’ai en tout cas dit aux filles de prendre un maximum de plaisir lors de cette compétition.”

Les coaches nationaux ont expliqué leurs choix et dévoilé leurs attentes.

Marjorie Heuls, qui précise que l’équipe pourra compter jusqu’au bout sur le soutien moral de Nina Derwael, très présente à l’entraînement ces derniers jours, pense que la qualification olympique “se gagnera sur des dixièmes”.

“Chaque dixième comptera et, dans cette optique, on doit faire valoir nos points forts. Vous savez, en Belgique, on n’est pas des acrobates comme Simone Biles mais on a de la qualité artistique et on doit jouer là-dessus aussi.”