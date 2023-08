À Bologne, devant 11 000 spectateurs, tous acquis à la cause italienne, la Belgique savait que la mission allait être compliquée face aux champions du monde et d’Europe en titre, motivés comme jamais à conserver leur couronne. Et cela s’est confirmé avec une équipe italienne pour qui tout semblait si simple et plus facile et qui a bouclé le match en 78 minutes.

Avec des joueurs habitués à disputer les grandes finales européennes en club, Ferdinando De Giorgi a apprécié cette première mise en jambes face aux Belges, privés de deux joueurs sur blessure dont Tomas Rousseaux, bien connu en Italie pour avoir été sacré champion d’Europe avec Monza (c’était contre Roulers en finale) et avec deux autres éléments encore diminués (Desmet et Verhanneman) mais qui ont toutefois pris part à la rencontre, histoire de profiter du match d’ouverture dans une salle sold out.

Ému lors de l’hymne de l’Italie, Emanuele Zanini, le coach italien de la Belgique aurait voulu voir ses Red Dragons plus en réussite. Il avait en outre demandé de jouer plus en équipe pour lancer la troisième manche. Avec un mix de jeunes ambitieux (Reggers, D’Heer, Fransen) et d’expérimentés (Deroo, Verhanneman, D’Hulst), le sélectionneur a toutefois dû reconnaitre la supériorité de l’Italie. La différence de niveau était bien trop grande que pour les concurrencer.

Deux ans après leur élimination prématurée en phase de poule, les Red Dragons sont toujours bien concentrés sur leur objectif : les huitièmes. Jeudi, ils enchaineront avec la Serbie, un autre gros morceau avant de jouer des adversaires plus abordables pour terminer dans le Top 4 de la poule et poursuivre l’aventure.

Nathalie Dumont

Belgique : Deroo 10, D'Hulst 1, D'Heer 3, Rotty, Van de Velde, Reggers 11. Liberos : Ribbens, Perin. Sont montés au jeu : Desmet 6, Cox 2, Van Hoyweghen, Thys 2, Fransen, Verhanneman.

Les sets : 17-25, 18-25, 15-25.