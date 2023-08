Euro de hockey 2023 : Cédric Charlier ne veut "pas sous-estimer l'importance d'une médaille"

Les Red Lions "auront beaucoup de choses à apprendre de ce match et à analyser sur la préparation et l'ensemble du tournoi", estime Cédric Charlier. "Si on veut aller plus loin la prochaine fois, en l'occurrence aux Jeux de Paris, il faudra être meilleurs collectivement pour éviter ce genre de couac."

Rayon positif, l'attaquant relève l'excellente phase de poule, ainsi que la cohésion au sein de l'effectif, au sein duquel trois nouveaux venus se sont parfaitement intégrés. "On parle souvent de "partager l'amour", de se réjouir les uns pour les autres. C'est une dynamique qui a été vraiment très présente dans cet Euro. Disposer en outre d'un vivier de talents si large, c'est de bonne augure pour l'avenir de l'équipe."

La Belgique disputera ce dimanche la petite finale face à l'Allemagne. "On est sur une série de podiums extraordinaire dans le sport belge. On a peut-être habitué le public à mieux, mais une médaille, ce n'est pas à négliger" conclut Cédric Charlier.