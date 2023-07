En judo, Askhab Isayev (-50 kg), 16 ans, a pris la médaille d'argent. Il ne s'est incliné qu'en finale face au Géorgien Shota Bachoshvili qui a réussi à l'immobiliser (ippon).

Chez les filles, en moins de 44 kg, la Liégeoise Lena Antoine (16 ans), membre du Bushido Saive, a gagné son combat pour la médaille de bronze au sol face à la Néerlandaise Maud Rikmanspoel après avoir perdu en demi-finale face à l'Espagnole Marta Beorlegui Oses, N°1 mondiale.

En athlétisme, Laura Ooghe, 16 ans, est montée sur la 3e marche du podium du saut en longueur grâce à sa marque de 6m07. L'or est revenu à la Hongroise Bori Rozsahegyi (6m32), l'argent à la Bulgare Radina Velichkova (6m09).

Décathlon et cyclisme : deux 4e places pour la Belgique

Parmi les autres résultats de la journée, Flor Lambrechts a terminé 4e du décathlon avec 7085 points à 255 points du bronze.

Parmi les performances belges de la journée, Thibaut Van Damme, 16 ans, a pris la 4e place de l'épreuve du contre-la-montré chez les garçons en cyclisme sur route. Il a bouclé les 10,5 km en 13:01 à 9 secondes du Néerlandais Nijs Schoovelde vainqueur devant l'Irlandais Conor Murphy et l'Allemand Benedikt Benz, 3e.

Les jeunes Red Dragons ont gagne leur deuxième match dans le tournoi de volley-ball faec à la Slovénie 3 sets à 1 (17-25, 25-20, 25-21 et 25-16). Ils avaient perdu leur premier match 3-0 face à l'Italie (25-15, 25-22 et 25-19). Les Belges termineront leur phase de groupe face à la Grèce, qui a perdu ses deux premiers matchs, mercredi (12h00). L'autre groupe est composé de la République tchèque, la France, la Pologne et la Serbie. Les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les demi-finales.