Valentine Dumont tient sa revanche : elle bat le record de Belgique du 200m libre et se qualifie pour les Jeux olympiques de Paris !

Valentine Dumont tient donc sa revanche, elle qui a été victime d’une drôle d’affaire avant les Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Elle est la troisième Belge qualifiée en individuel pour les Jeux de Paris 2024.

Au Foro Italico, Valentine Dumont a signé un chrono de 1.58.17 en séries du 200m libre, vendredi matin. Quelques heures plus tard, elle a donc nettement amélioré son record national, terminant quatrième de la course derrière Siobhan Hayghey (1.54.77), Freya Colbert (1.56.59) et Marrit Steenbergen (1.56.68).