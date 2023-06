Championnats d’Europe par équipes : Rani Rosius et Cynthia Bolingo signent les meilleurs résultats de la Belgique lors de la première journée

À l’issue de celles-ci, notre pays occupe la 13e place sur 16 équipes, échappant donc pour l’instant, et pour un demi-point, à l’une des trois positions de pays relégable. Mais les forfaits inattendus d’Anne Zagré, qui sera remplacée sur 100m haies par… la lanceuse de poids Jolien Boumkwo, et d’Hanne Claes sur 400m haies, risquent de coûter de précieux points à nos couleurs.

Un changement de dernière minute était déjà intervenu ce vendredi au niveau du 400m hommes. C’est en effet Dylan Borlée qui prit la place de son frère Kevin, confronté à quelques tensions musculaires, dans les starting-blocks. Le Bruxellois n’a pas brillé (45.80) mais il a évolué au niveau de son meilleur chrono de l’année. Malheureusement, les autres concurrents se sont dépassés et notre compatriote n’a pris que la 11e place.

Dylan Borlée a remplacé son frère Kevin au pied levé.

Pour sa deuxième course seulement depuis le Mémorial Van Damme 2022, Cynthia Bolingo a, elle, amélioré son temps de la semaine passée et pris une belle troisième place en 50.95. Seules les numéros 1 et 2 européens Femke Bol et Natalia Kaczmarek l’ont devancée.

guillement Je veux être aux Mondiaux de Budapest où j’espère améliorer mon record national.

”Je suis heureuse de ce résultat, commente Cynthia Bolingo. “J’étais venue pour courir sous les 51 secondes et j’ai réussi. La chose la plus importante pour moi à ce stade de la saison est de gagner en rythme et de rester entière. Je veux être aux Mondiaux de Budapest où j’espère améliorer mon record national. J’ai déjà manqué de nombreux championnats à cause de blessures et je n’ai couru qu’une seule fois aux Mondiaux, alors maintenant j’essaie d’écouter encore mieux mon corps pour éviter les blessures.”

Cynthia Bolingo a déjà abaissé son chrono de rentrée.

Une seule athlète a fait mieux que l’athlète de 30 ans ce vendredi : il s’agit de Rani Rosius qui, sur 100m, a égalé son record personnel (11.20) pour prendre la deuxième place de cette épreuve derrière la Polonaise Ewa Swoboda (11.09). La Limbourgeoise a malheureusement indiqué avoir ressenti une pointe dans l’ischio à mi-course et ne se sent pas capable de participer au relais 4x100m ce samedi !

”Avant la course, je me sentais à même de courir mon record mais ce problème est arrivé et j’ai tenu à terminer parce que je sais que l’équipe a besoin de points. Avoir réussi à égaler mon record dans ces conditions est un bon signe mais la priorité est surtout de rester en bonne santé pour la suite de la saison.”

Rani Rosius a signé le meilleur résultat du jour pour la Belgique. Mais elle s'est blessée !

Les déceptions du jour sont venues de Kobe Vleminckx et, surtout, de Ben Broeders. Le sprinter, dernier sa série en 10.51, n’a pas réussi à reproduire ses dernières très bonnes sorties (marquées par un record personnel de 10.23) et n’a pris que la 14e place. Ben Broeders, occupant le 10e rang avec 5,45m, a fait un peu mieux mais on était en droit d’attendre bien davantage de la part du Louvaniste qui pointe tout de même 5,76m en 2023 et dont le record national est de 5,85m. Mais on le sait, dans les rendez-vous importants, cela coince souvent pour notre perchiste n°1…

Ben Broeders n'a pas réussi à aller plus haut que 5,45m.

”J’ai sauté en Norvège et en Grèce cette semaine et je manque de fraîcheur, explique-t-il. Je n’ai jamais été tout à fait dedans, et lors de ma dernière tentative, j’ai également eu des crampes dans les mollets. C’est frustrant parce que j’ai l’impression d’être en superforme.”

Sur le fil du rasoir

En récoltant les dix points de la septième place, nos lanceuses Jolien Boumkwo (16,58m au poids) et Vanessa Sterckendries (67,95m au marteau) ont donné l’impression d’être à leur niveau, même si elles ont abandonné quelques centimètres sur leur record. Sur 3000m steeple, Clément Deflandre s’est montré assez audacieux en tête du deuxième groupe et il en est récompensé par un top 8 (8.36.23).

Malheureusement, le manque de densité s’est ressenti dans les autres épreuves. Et ces samedi et dimanche risquent d’être très tendus pour l’équipe belge, qui évolue sur le fil du rasoir…

Les résultats