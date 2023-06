Le départ du Red Bull X-Alps 2023 approche pour le parapentiste et aventurier Belge, Tom de Dorlodot

« Ma stratégie pour cette année ? Voler autant que possible. ‘Play it smart and do it with style.’ Et surtout, tirer parti de mon expérience. Je connais bien les Alpes maintenant, puisque c'est déjà ma neuvième participation au Red Bull X-Alps. Même si traverser cette chaîne de montagnes incroyable reste toujours un exploit. Mais j'ai une équipe solide derrière moi, donc je suis prêt à aller jusqu'au bout. Et nous verrons où cela me mènera. » explique Tom.

« Ça fait des années que je me prépare pour cette course. Je commence à assez bien maîtriser et connaître surtout. Mais la préparation a été vraiment intense. J'ai participé à de nombreuses courses, des trails principalement. J'essaie de diversifier les sports pour rester motivé. » explique le parapentiste belge.

« Je mets en place des routines chaque semaine, où le lundi je pratique le VTT, le mardi c'est la course à pied. Le mercredi, je me concentre sur le dénivelé. J'essaie vraiment de créer des programmes d'entraînement intensifs et je suis suivi par un coach, une nutritionniste et un préparateur mental. C'est donc une préparation très complète. J'ai également effectué de nombreux repérages dans les Alpes pour me familiariser avec les lieux. J'ai passé beaucoup de temps en montagne au printemps, pratiquant le ski de randonnée et accumulant un dénivelé conséquent pour travailler mon endurance. Récemment, pendant trois semaines, j'ai exploré le parcours en volant et en marchant afin de repérer les passages complexes. » continue Tom.

« J'ai eu l'occasion de faire de longs vols dans des conditions idéales, ce qui m'a permis de me préparer au mieux. La clé réside véritablement dans le volume en termes de sport. L'endurance est essentielle, avec des journées où nous atteindrons voire dépasserons les 80, voire les 100 kilomètres de marche. Cela promet d'être une expérience intense. » conclut Tom.

Le Red Bull X-Alps, c’est quoi ?

Le Red Bull X-Alps est une course d'aventure et d'endurance qui se déroule tous les deux ans depuis 2003. Elle est considérée comme l'une des compétitions les plus difficiles au monde dans le domaine des sports aériens et de montagne. Les participants doivent parcourir une distance d'environ 1 000 kilomètres à travers les Alpes, en traversant plusieurs pays, notamment l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse et la France.

L'événement met en avant une combinaison de parapente et de course à pied, les athlètes devant parcourir de longues distances à pied lorsqu'ils ne peuvent pas voler en raison des conditions météorologiques ou de l'absence de thermiques. Ils doivent transporter tout leur équipement, y compris leur parapente, dans un sac à dos pour la durée de la course, ce qui ajoute un défi supplémentaire.

La course se déroule sur plusieurs semaines et les athlètes doivent faire preuve de stratégie pour choisir le meilleur itinéraire et tirer parti des conditions météorologiques favorables. Le Red Bull X-Alps est un événement spectaculaire qui attire l'attention du public du monde entier. La compétition met en avant la performance physique, les compétences tactiques et la détermination des athlètes à repousser leurs limites dans un environnement alpin difficile. Voilà maintenant 9 fois que le parapentiste et aventurier Belge, Thomas de Dorlodot, participe au Red Bull X-Alps, faisant de lui un vétéran de la compétition.

Un compagnon d'aventure de choix : le Volkswagen California

Tom de Dorlodot et son équipe se préparent pour une aventure inoubliable lors du Red Bull X-Alps 2023, et ils peuvent compter sur un partenaire de confiance pour les accompagner tout au long de leur périple : Volkswagen et ses vans VW California. Ces véhicules emblématiques offrent à l'équipe la liberté et la flexibilité indispensables pour conquérir les Alpes. Les vans VW California sont parfaitement adaptés à toutes les exigences de l'équipe des X-Alps, que ce soit pour le transport de leur équipement essentiel, la fourniture d'un abri confortable ou bien plus encore. Avec leur fiabilité, leur robustesse et leur style distinctif, ces vans sont les compagnons idéaux pour soutenir l'équipe de Tom lors du X-Alps.

Partez, vous-aussi, à l’aventure dans les Alpes avec Blacksheep van Belgique

Cette année, l'équipe FreeRide bénéficie du soutien de Blacksheep Van Belgique qui met à leur disposition un tout nouveau van aménagé. À la recherche de paysages à couper le souffle, de sites de parapente, de randonnées, de festivals et d'autres expériences en plein air, la vie quotidienne à bord d'un van offre une multitude de moments uniques. Au cours des douze dernières années, l’entreprise d’Edouard Amouroux et Sylvain Fauth, deux passionnés de road trip et de sports outdoor, a permis à 22 000 amateurs de la VanLife de vivre des expériences incroyables au cœur de la nature. Avec des agences dans 31 villes en France et 8 en Europe, mais surtout 2 agences en Belgique, l’aventure est ouverte à tous.

Blacksheep Van Belgique compte deux agences, une à Namur et une à Bruxelles, offrant ainsi de nombreuses opportunités de louer un van et de partir à l'aventure.

L’équipe FreeRide est accompagné par le photographe Sylvain Crasset sur ce X-Alps 2023

Passionné de photos et d'aventures depuis toujours, Sylvain était le photographe reporter parfait pour immortaliser les précieux instants de cette course hors normes.

