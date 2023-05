guillement Toma Nikiforov

"Je suis triste et déçu", a-t-il expliqué après sa défaite. "Ce fut une journée trop courte et un peu compliquée au niveau de la condition physique. Je n'ai malheureusement pas pu bénéficier d'une préparation optimale à la suite d'une blessure (à la cheville, ndlr) qui n'était pas grave, mais qui m'a empêché de faire du judo correctement et en suffisance. Tactiquement, j'ai été bon. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais je me suis retrouvé assez fatigué dans une fin de combat contre Reyes. Et quand on n'est pas à 100% dans un Championnat du monde, c'est difficile de performer. Je le connaissais bien et son style me convenait. J'ai placé quelques bonnes attaques, mais je n'avais pas le physique pour le battre. Il a pu me jeter, car j'étais cuit."

Toma Nikiforov participait à ses septièmes Championnats du monde à Doha. Il est monté à deux reprises sur le podium, remportant l'argent en catégorie Open en 2017 et le bronze en moins de 100 kg en 2015.

"Le but est de continuer et d'oublier cette mésaventure le plus vite possible", a-t-il poursuivi. "Je n'ai pas pu montrer ce dont j'étais capable. Là, je vais prendre un peu de repos avant de me réentraîner le mieux possible pour être prêt pour les grandes échéances futures. Reyes était meilleur aujourd'hui, mais cela n'arrivera plus la fois suivante. Je serai alors en pleine forme."