Battu en finale par Grigalashvili, Matthias Casse est vice-champion du monde de judo en -81kg

Matthias Casse, numéro 2 mondial, n'a pu aller chercher un second titre mondial après celui conquis en 2021, laissant à Tato Grigalashvili, 23 ans, le soin de conserver sa couronne. Après deux grosses attaques esquivées de justesse dans la première minute, Casse a encaissé un waza-ari à l'entame de la dernière minute et une 4e défaite sur ses six derniers combats face au Géorgien.