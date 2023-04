Le Limbourgeois, 28 ans, tombeur en quarts de finale du tenant du titre et N.1 mondial Ronnie "The Rocket" O'Sullivan était mené 5-3 jeudi soir après la première session. Le Chinois de 20 ans a remporté la neuvième frame, Brecel la dixième. Après cela, cependant, Si Jiahui a pris le dessus pour mener 9-4 puis 11-5. Si la situation semble compromise, Brecel se souviendra qu'il a été mené 10-6 par O'Sullivan avant d'émerger contre toute attente 10-13 en quarts de finale.

La demi-finale se poursuit vendredi soir, à partir de 20 heures, avec une troisième session. Samedi, les quatrième et dernière séances sont prévues à partir de 15h30.

La finale se jouera dimanche et lundi, également en quatre sessions mais au meilleur des 35 frames. Luca Brecel ou Si Jiahui y affronteront l'Irlandais Mark Allen (WS 3) ou l'Anglais Mark Selby (WS 2).

Le 'Belgian Bullet' dispute son sixième Mondial. Plus jeune joueur à intégrer le tableau final à 17 ans en 2012, il a encore participé aux éditions 2017, 2018, 2019 et 2022 et été éliminé à chaque fois dès le premier tour. Brecel est d'ores et déjà assuré de grimper à la 7e place mondiale.