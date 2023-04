"Un record personnel, on ne pouvait rêver mieux” : Lisa Vaelen et Maëllyse Brassart reviennent sur leur top 5 à l’Euro de gymnastique d’Antalya

Lisa Vaelen a ponctué son concours par une belle prestation au sol.

”Je suis super contente ! dit-elle au micro de Sporza. J’ai battu mon record personnel et je suis heureuse de l’avoir fait ici, dans une grande compétition. C’est pour ce type de performance que l’on travaille pendant des semaines, et même des mois. J’avais entendu après mon passage que j’étais deuxième mais des gymnastes très fortes devaient encore passer. Une médaille était difficile, à moins d’une chute, mais je ne souhaite cela à aucune concurrente. Personnellement, je n’aurais pas pu faire beaucoup mieux qu’aujourd’hui, donc je n’ai pas de regrets.”

Et comme un bonheur ne vient jamais seul, Lisa Vaelen partageait volontiers le sien avec Maëllyse Brassart (52,865 pts), qui a signé aussi le meilleur résultat de sa carrière avec une cinquième place finale.

Maëllyse Brassart a, elle aussi, réussi la meilleure performance de sa carrière.

”Les qualifications avaient été un peu difficiles pour moi mais ce vendredi, j’ai pris beaucoup plus de plaisir, commente la Bruxelloise du Gym Passion Herseaux (Mouscron). Je n’avais pas de classement particulier en tête, je voulais simplement rester concentrée sur chacun des agrès, sur mon exécution. La poutre s’est, par exemple, bien mieux passée que mercredi. J’ai atteint le score que je voulais atteindre. Cinquième Européenne, c’est parfait ! Ça donne beaucoup de motivation pour la suite et en particulier pour les championnats du monde à Anvers. J’espère qu’on pourra conserver cette bonne dynamique à l’entraînement.

Maturité et discipline

La coach Marjorie Heuls a apprécié : “Lisa et Maëllyse ont réalisé ce pour quoi elles se sont préparées, avec beaucoup de qualité et de prestance. C’est génial pour elles, cela va leur donner de la motivation pour la suite. Ces résultats confirment que ce sont des filles sur qui on peut compter. Elles font preuve de maturité, de discipline, de caractère. Elles ont un esprit d’élite sportive et j’espère que les autres gymnastes à Gand pourront s’en inspirer.”

Lisa Vaelen n’en a pas fini avec son Euro et le meilleur est même peut-être à venir, ce samedi, avec deux finales, au saut et aux barres asymétriques.

”Je les aborde avec beaucoup d’envie, sans m’occuper de la place que je pourrais atteindre. J’ai un bon sentiment ! J’étais deuxième en qualifications au saut, donc si je suis quatrième ce samedi, je serai beaucoup moins heureuse qu’après le concours général.”

Maxime Gentges (cheval d’arçons, samedi) et Fien Enghels (poutre, dimanche) seront nos autres finalistes individuels ce week-end.