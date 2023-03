Nina Derwael s’est blessée à l’épaule à l’entraînement : elle manquera les championnats d’Europe à Antalya

”Une blessure est toujours un revers et n’arrive jamais au bon moment”, indique Nina Derwael dans le communiqué. “C’est vraiment dommage car j’ai retrouvé de bonnes sensations lors des derniers entraînements. J’avais fait l’impasse sur la compétition de Stuttgart pour bien travailler en amont et lors de mon dernier exercice à l’entraînement, j’avais le niveau que je voulais, jusqu’à la sortie, donc… Je me concentre maintenant sur la rééducation en vue des principaux objectifs : les championnats du monde d’Anvers cet automne et les Jeux olympiques de Paris.”